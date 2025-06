Grande Successo per la “Passeggiata in Città con i cani del Canile Rifugio degli Iblei”

Ragusa – Si è conclusa con grande successo la “Passeggiata in Città con i cani del Canile Rifugio degli Iblei”, l’iniziativa organizzata da LAV Ragusa lo scorso 14 giugno a Marina di Ragusa. L’evento, volto a promuovere le adozioni e la socializzazione dei cani ospiti della struttura di Chiaramonte Gulfi, ha visto una calorosa partecipazione da parte della cittadinanza.

La passeggiata, che ha preso il via dal parco di Via Michele Calabrese per poi snodarsi lungo il Lungomare Andrea Doria e concludersi in Piazza Duca degli Abruzzi con un aperitivo veg, ha offerto un’occasione preziosa per incontrare i nostri amici a quattro zampe. I cani presenti hanno dimostrato grande equilibrio e socievolezza, conquistando l’affetto dei partecipanti.

Un segnale molto positivo è stato l’interesse manifestato da numerosi cittadini, che hanno richiesto informazioni dettagliate sui cani e sulle modalità di adozione. La presenza dell’Assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Ragusa Andrea Di Stefano, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’evento e il supporto delle istituzioni.

L’iniziativa si inserisce nel progetto pilota di LAV Ragusa, “Porta a Casa un Amico”, che offre un supporto concreto ai futuri adottanti della provincia di Ragusa, attraverso agevolazioni economiche per mangimi, antiparassitari, cure veterinarie e prestazioni di educatori cinofili. Ci auguriamo che questo entusiasmo si traduca presto in tante nuove famiglie per i cani del Canile Rifugio degli Iblei.

Salva