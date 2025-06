L’Avimecc Volley Modica riconferma anche Vincenzo Nastasi

Modica – Una riconferma che da ulteriore certezza al roster dell’Avimecc Modica. È quella del libero e vice capitano dei biancoazzurri, Vincenzo Nastasi.

Si tratta della quarta riconferma in casa biancoazzurra oltre a quelle già annunciate dei coach Enzo Distefano e Manuel Benassi e rappresenta un tassello fondamentale nello scacchiere della prossima rosa che la dirigenza presieduta da Ezio Aprile e sotto le direttive dei tecnici e del DG Luca Leocata sta costruendo con meticolosità.

Uomo carismatico, Vincenzo Nastasi, insieme a Chillemi, Raso e Putini saranno gli uomini chiave che dovranno guidare la squadra dentro e fuori dal campo.

“Essere riconfermato per il settimo anno a Modica – spiega Vincenzo Nastasi – è sempre un piacere perchè sta a significare che c’è stima e rispetto da parte della società nei miei confronti che è sicuramente reciproco, perchè altrimenti il binomio Volley Modica – Nastasi non durerebbe da così tanti anni. Siamo reduci da una stagione molto intensa che per quanto mi riguarda mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca perchè per le varie vicissitudini avute durante la regular season non siamo riusciti a centrare il quarto posto, che ci avrebbe permesso probabilmente di fare un passo avanti nei play off e di giocare in casa l’eventuale bella, dove noi ci esprimiamo sicuramente meglio. Questa amarezza – continua – tuttavia mi sprona maggiormente per cercare di fare meglio nel prossimo campionato, nonostante sappiamo già che i roster delle nostre avversarie sono veramente forti con squadre che hanno in rosa elementi che non hanno nulla a che fare con la serie A3. Come ogni anno l’Avimecc Modica si farà rispettare e sono sicuro farà un ottimo campionato. Mi ritengo soddisfatto del campionato disputato, ma punto sempre a fare meglio, perchè non è nel mio stile accontentarmi, quindi è chiaro che punterò anche il prossimo anno a fare bene per aiutare me stesso e la squadra perchè credo sia alla base della mia personalità e del mio ruolo nel gruppo che la dirigenza sta costruendo. Sono contento del connubio che nel corso degli anni si è venuto a creare con lo staff tecnico, la dirigenza e i senatori della squadra perchè fanno in modo che l’Avimecc Modica possa militare in serie A3 sempre a testa alta con l’obiettivo di raggiungere sempre traguardi più importanti. Proveremo anche nel prossimo campionato a toglierci delle belle soddisfazioni e magari andare più lontano possibile nei play off. So che la squadra si sta rinforzando adeguatamente e – conclude il libero dell’Avimecc Modica – tutti noi faremo di tutto per portare più in alto possibile il nome di Modica e il nostro sulla maglia biancoazzurra”.

Nastasi, dunque, resta a Modica, dove già da qualche anno ha iniziato anche il percorso da allenatore dei giovani del vivaio, decidendo così di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo.

“Vincenzo Nastasi – dichiarano i dirigenti dell’Avimecc Modica – ormai per noi è un perno della nostra squadra e della nostra difesa. In questi anni è cresciuto insieme alla Volley Modica e la sua grande esperienza è fondamentale, sia nello spogliatoio, sia in campo, dove infonde fiducia ai suoi compagni di squadra che sanno di poter contare su di lui, che riesce a dare sicurezza alla ricezione e alla difesa favorendo di conseguenza la costruzione del gioco. Con noi – continuano – ha iniziato anche a guardare al futuro, iniziando il percorso di allenatore. Da qualche anno, infatti, collabora con i tecnici del settore giovanile. Siamo contenti di averlo con noi anche per la prossima stagione, perchè – concludono i dirigenti biancoazzurri – per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, oltre alle sue doti tecniche e umane, avremo bisogno anche della sua grande esperienza”.

