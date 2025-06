Scoglitti, il sit in di Fratelli d’Italia il 19 giugno per le condizioni della marineria

Vittoria – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Vittoria-Scoglitti annuncia un sit-in di protesta per giovedì 19 giugno, a partire dalle ore 16:00, presso la piazzetta antistante il mercato ittico. Un’iniziativa per accendere i riflettori sulle gravi difficoltà vissute dalla marineria locale e sullo stato di abbandono in cui versa la struttura mercatale, colpevolmente dimenticata dall’amministrazione comunale.

Da mesi, i pescatori e gli operatori del settore denunciano condizioni inaccettabili: la struttura è precaria, necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto mancano strumenti indispensabili per le attività quotidiane. Questa carenza provoca un gravissimo nocumento all’intera filiera, con pesanti ripercussioni economiche per i lavoratori del mare. Non solo: il fanale verde posto all’imboccatura del Porto risulta essere non funzionante, rendendo difficoltose le manovre di accesso e fuoriuscita dalla struttura portuale.

“Chiediamo con urgenza che vengano effettuati questi interventi di manutenzione ordinaria necessari al normale funzionamento delle strutture legate alla nostra marineria – spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia – ma non ci fermiamo qui. Serve un piano a lungo raggio che rilanci l’intera area, garantendo sicurezza, decoro e servizi efficienti per un settore cruciale per l’economia scoglittiese e non solo, dato il grande impatto del settore anche dal punto di vista turistico.”

Il sit-in sarà anche l’occasione per raccogliere le testimonianze dei pescatori e degli operatori, ascoltare le loro proposte e ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia nel tutelare le categorie produttive e il patrimonio locale.

