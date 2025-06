Sarà ripristinato il manto stradale, dove si è intervenuto per i sotto servizi

Si è tenuto in questi giorni al comune di Modica con i referenti di zona delle società che hanno eseguito i lavori lungo le strade del territorio di Modica per la posa di tubazioni e cavi attraverso scavi realizzati per i cosiddetti ‘sotto servizi’. In sinergia con l’Ufficio Manutenzioni del nostro comune e con la piena collaborazione delle società incaricate dei lavori in questione – ha dichiarato l’assessore alle manutenzioni, Piero Armenia – è stato concordato, messo a punto e, in alcune strade -come, ad esempio proprio in questi giorni, quelle di accesso a Marina di Modica – già effettuato il ripristino a regola d’arte del manto stradale. Questo permetterà di avere manti stradali ripristinati per come si deve, evitando di mettere pezze che servono a risolvere la situazione ma solo temporaneamente. Soprattutto è stato tracciato un modus operandi che ci accompagnerà da qui ai mesi a seguire, in modo da evitare situazioni di disagio e anche di pericolo per il transito veicolare su queste arterie.

