Modica. Memorial “Nino Viola” di Calcio a 7: la fase di qualificazione entra nel clou

Modica – La XXV^ edizione del Memorial “Nino Viola” di calcio a 7 in corso di svolgimento sui campi del Centro Sportivo Airone è arrivata alla fase conclusiva della prima fase e diverse squadre sono in lotta per accaparrarsi le prime posizioni per avere una seconda fase più abbordabile almeno sulla carta.

Nel girone A prima sconfitta per la Casa della Frutta che si arrende con il minimo scarto alla Vetreria Carpenzano ed è raggiunta da quest’ultima in vetta alla classifica. Staccate di due lunghezze dalla coppia di testa la Kasarreda e la Car.Al . I primi hanno battuto la R.S.T.S.R.L.S, mentre la Car.Al si è imposta di misura sulla Iachininotese/Furgentini , che resta così nelle retrovie della classifica. Quinta sconfitta in altrettante partite per i Dragoni del Sud battuti largamente dalla Global/BMT/Sortino .

Nel girone B, la Moto Rood batte di goleada il fanalino di coda Rimeg e resta in vetta ala classifica insieme alla Sirio Piscine Sport, che nello scontro diretto ha battuto la Beauty Man. Poker di reti della Falegnameria Clad a spese della Falegnameria Liuzzo, mentre la Matteini Teloni ha osservato il turno di riposo.

Questo nel dettaglio il quadro completo della quinta giornata:

girone A

Kasarreda – R.S.T.S.R.L.S 3 – 1

Car.Al – Iachininotese/ Furgentini 3 – 2

Casa della Frutta – Vetreria Carpenzano 3 – 4

I Dragoni del Sud – Global/BMT/Sortino 2 – 7

Classifica

Casa della Frutta 12

Vetreria Carpenzano 12

Kasarreda 10

Car.Al 10

Global/BMT/Sortino 6

R.S.T.S.R.L.S. 6

Iachininotese/Furgentini 3

I dragoni del Sud 0

Girone B

Falegnameria Clad – Falegnameria Liuzzo 4 – 0

Piscine Sirio Sport – Beauty Man 5 – 4

Rimeg -Moto Rood 4 – 11

ha riposato Matteini Teloni

Classifica

Moto Rood 12

Piscine Sirio Sport 12

Beauty Man 9

Falegnameria Clad 6

Falegnameria Liuzzo 3

Matteini Teloni 3

Rimeg 0

