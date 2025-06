Il Modica Calcio, manca ancora la Serie D: sconfitta in finale playoff contro la Real Normanna

REAL NORMANNA 2

MODICA 0

(andata 3 – 2)

Marcatori: 20′ Esposito, 70′ Caso Naturale

Real Aversa: Merola, Sieno, Cassandro, Di Girolamo, Marzano (74′ Fontanarosa), Esposito (92′ Nocchiero), Aracri (97′ Pantano), Orefice (76′ Pozzebon), De Rosa (82′ Battaglia), Alfano, Caso Naturale. In panchina Poerio, Fucci, Canneva, Sequino, Acosta. All. Luigi Sanchez.

Modica Calcio: Pontet, Messina (76′ Handzic), Rossi, Francofonte, Incatasciato (76 ‘Fragapane), Cappello (59′ Viegas), Neto Aldair (60’ Schembari), Palmisano, Arquin, Idoyaga, Cacciola. In panchina La Licata, Mallia, Kondila, Triolo, Montanaro. All. Pasquale Ferrara (squalificato) in panchina Francesco Tudisco.

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1

Assistenti: Lorenzo Nannipieri di Livorno e Andrea Della Bartola di Pisa.

IV° Uomo: Andrea Palmieri di Brindisi

Note: espulsi, 80′ Idoyaga per doppia ammonizione, 90′ Francofonte per proteste

AVERSA – Per il secondo anno consecutivo, il sogno della Serie D si infrange per il Modica Calcio. La squadra rossoblù ha subito una dolorosa sconfitta nella finale playoff contro la Real Normanna, non riuscendo a ribaltare il risultato dell’andata nonostante la vittoria per 3-2 allo stadio “Vincenzo Barone”.

La partita di ritorno, disputata in terra campana, ha visto la Real Normanna imporsi con un gol per tempo, vanificando gli sforzi del Modica e condannandolo a rimanere in Eccellenza anche per la prossima stagione.

Nella finalissima di ritorno disputata allo stadio “Bisceglia”, la formazione guidata da mister Sanchez, sospinta da un pubblico delle grandi occasioni, supera il Modica per 2-0 grazie alle reti di Esposito nel primo tempo e Caso Naturale nella ripresa.

Una gara intensa, con il Modica che, pur ridotto in nove uomini, nei minuti finali sfiora la clamorosa rimonta colpendo due legni che fanno tremare l’intero stadio. Ma al triplice fischio esplode la gioia normanna: tra cori, bandiere e abbracci, l’intera città si lascia travolgere da un entusiasmo incontenibile.

La delusione è palpabile tra i tifosi e la dirigenza modicana, che per due anni consecutivi hanno visto la promozione sfumare all’ultimo atto. Resta l’amaro in bocca per una stagione comunque combattuta, ma che non ha avuto il lieto fine sperato.

