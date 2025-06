La ribellione degli idioti (pronti alla dittatura)..di Ruben Ricca

Diceva Bertran Russell che se tutta la filosofia era tedesca e tutta la letteratura francese allora tutta la sociologia era inglese e tutta l’estetica era italiana. Lo conferma più del 25% del Patrimonio Culturale Mondiale. Purtroppo lo stesso sembra accadere con la mancanza di lucidità. Dopo l’ultimo referendum dell’8 e 9 giugno 2025 in Italia è irrefutabile che gli italiani odiano se stessi o si lasciano schiavizzare o non votano perché adorano il suicidio, qualunque cosa si preferisca di queste tre. Quattro siciliani su cinque sono rimasti in spiaggia. Nel resto d’Italia è stato più o meno uguale. Un partito politico (FI) se ne vantava. È chiaro che si tratta di una ribellione, la ribellione degli idioti (dal greco “idiòtes”, persona che non si occupa del pubblico perché si interessa solo dei propri affari) Le riforme progressiste al sistema neoliberale stimolano una base di voto che spinge l’apparizione di un nuovo tipo di fascismo. Al neoliberismo (e alla sua classe dominante) non interessano le persone, al contrario, vogliono che siano lasciate libere, in totale libertà per distruggere ogni vestigia di società e sterminare lo stato (del benessere) nella sua folle corsa verso il disastro totale. C’è un mondo migliore oltre il capitalismo? Alcuni credono di no. Il paradosso è che se non si regola questo sistema selvaggio non avremo nemmeno un mondo in cui vivere. A pochissime persone importa di questo, per quanto incredibile possa sembrare. Nel frattempo la banca guarda dall’altra parte come dicendo “noi non siamo interessati a che le cose cambino” Il dittatore Francisco Franco diceva “Fate come me, non mettetevi in politica” La signora Meloni fa lo stesso stimolando il disaffezionamento al voto. Dice alla gente “non immischiarsi in politica” È una grande irresponsabilità e sembra non rendersi conto. La democrazia è l’ultimo ostacolo del capitalismo. Giorgia Meloni (la più intelligente dei Fratelli, immagina gli altri) avrebbe potuto incoraggiare il voto per il No, ma ha preferito chiedere alla gente di non votare! Qual è il prossimo passo? La via costituzionale al fascismo? Questo fu già tentato nella Repubblica di Weimar e le conseguenze furono nefaste. Ma non allarmiamoci caro lettore, non intendo angosciarlo o preoccuparlo con idee radicali. No, no, tranquillo. So perfettamente che l’uomo di oggi accetta il suo benessere e la sua comodità senza grandi aspirazioni trascendentali. L’uomo di oggi (l’ultimo uomo secondo Nietzsche) è un animale innocuo e obbediente vivamente interessato al prossimo modello di telefono cellulare e disposto a perdere diritti sociali senza protestare. Per questo non dovrebbe nemmeno disturbarlo queste tristi riflessioni di un intellettuale che vede (impotente) come il mondo, il nostro mondo, sta cadendo a pezzi. Perché questo è il nostro presente, no? Si tratta di convincere milioni che si può vivere sempre peggio senza aprire la bocca, senza andare a votare, senza ribellarsi, senza parlare di niente di importante, questa è la vera ribellione, la Ribellione degli Idioti che, come insetti, sulla spiaggia sotto un sole ardente o un bagliore atomico, è lo stesso, sorridono. Selfie, sorridete! Click.

Ruben Ricca (regista e autore)

