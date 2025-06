Vittoria sotto shock: muore a Marsala, a soli 3 anni, Diletta Biundo

MARSALA – Una tragedia straziante ha colpito Marsala e gettato nello sconforto l’intera comunità di Vittoria. La piccola Diletta Biundo, di appena 3 anni, è morta a causa di un arresto cardio circolatorio improvviso mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori nella città trapanese.

Il malore ha colto la bambina in un istante, senza lasciare scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e la corsa disperata al pronto soccorso, per Diletta non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa a macchia d’olio, lasciando sgomenta l’intera Vittoria, città natale della famiglia Biundo, e sconvolgendo profondamente anche la comunità marsalese, testimone di questa drammatica fatalità.

I familiari, appresa la terribile notizia, si sono recati immediatamente a Marsala per stringersi attorno ai genitori in questo momento di incommensurabile dolore. Si apprende che la piccola Diletta soffrisse di epilessia, un dettaglio che aggiunge ulteriore amarezza a una vicenda già di per sé così dolorosa.

I funerali della piccola Diletta si terranno giovedì alle ore 16:00 nella chiesa del Santissimo Rosario a Vittoria, dove l’intera comunità potrà dare l’ultimo saluto a questa giovane vita spezzata troppo presto e stringersi nel dolore della famiglia Biundo.

