Daniele Sammatrice Trionfa al 9° Memorial “Raffaele Denaro” a Modica

Modica – – Con una partecipazione record di 320 atleti, si è conclusa ieri la nona edizione del Memorial “Raffaele Denaro”, la corsa su strada di 10 chilometri che ogni anno anima l’area artigianale di Contrada Michelica. L’evento, magistralmente organizzato dalla società “Il Castello Città di Modica”, ha visto tagliare per primo il traguardo Daniele Sammatrice della Uisp Santa Croce, aggiudicandosi il prestigioso trofeo.

La mattinata modicana ha offerto le condizioni ideali per la competizione, con numerosi appassionati e curiosi a bordo strada a sostenere gli atleti. Il percorso omologato di 10 km, per una gara valevole come 5^ tappa del Grand Prix Ibleo di Corsa 2025 che per l’occasione era inserita anche nel circuito del Sicily Bronze Races.

Un percorso veloce che ha permesso a ben 50 atleti dei circa 310 al via di correre sotto il fatidico “muro” dei 40′. apprezzato per la sua tecnicità e per i suggestivi passaggi all’interno dell’area artigianale, ha messo alla prova la resistenza e la preparazione dei partecipanti.

Sammatrice, con una performance eccezionale, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, distaccando gli avversari e confermando la sua posizione di spicco nel panorama dell’atletica leggera locale. La sua vittoria è stata accolta con grande entusiasmo, coronando una giornata di sport e aggregazione. Secondo Salvatore Maesano dell’Atletica Virtus Acireale, terzo è stato Giuseppe Barone con gli stessi colori del vincitore.

Gli organizzatori de Il Castello Città di Modica, in testa il presidente Carlo Adamo, hanno espresso grande soddisfazione per il “boom di iscritti”, un segnale chiaro del crescente interesse verso la corsa e verso una manifestazione che, anno dopo anno, si consolida come appuntamento fisso nel calendario sportivo ibleo. Il successo di questa edizione conferma l’ottimo lavoro svolto dalla società nel promuovere l’attività fisica e nel valorizzare il territorio attraverso eventi di alta qualità.

Il Memorial “Raffaele Denaro” si conferma così non solo come un’importante gara podistica, ma anche come un momento di ricordo e omaggio a una figura significativa per la comunità modicana. L’appuntamento è già fissato per la decima edizione, con l’augurio di superare ancora una volta ogni record di partecipazione.

