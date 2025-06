Modica. Visita istituzionale presso Avimed, eccellenza avicola della Sicilia

Il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato, Sen. Luca De Carlo, il Capogruppo FDI Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati On. Marco Cerreto, il Commissario FDI Sicilia On. Luca Sbardella, la responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura FDI Gabriella Regalbuto, accompagnati dal Sen. Salvo Sallemi e dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Modica, Marco Nanì, sono stati accolti presso gli stabilimenti dell’Avimed dal suo Presidente Carmelo Nigro e dal Presidente di Mediterranea Mangimi Giovanni Ragusa. Nel settore avicolo, il Gruppo Avimed è una delle più importanti e rappresentative realtà produttive del meridione d’Italia.

L’incontro si è svolto in un’atmosfera di calorosa accoglienza, testimonianza dell’impegno delle istituzioni nel supportare e valorizzare il polo avicolo di Modica, fiore all’occhiello del territorio e leader nel mercato del Sud Italia. La visita ha rappresentato un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità di un settore strategico per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale della regione. Un segnale di forte attenzione e sostegno alle eccellenze del comparto agricolo, zootecnico e avicolo del versante modicano.

Il Governo Meloni, in linea con le politiche di sostegno alle eccellenze territoriali, ha destinato oltre 11 miliardi di euro al settore agricolo, confermando l’importanza di investimenti mirati e di politiche di sviluppo sostenibile. Dati statistici aggiornati evidenziano una significativa crescita del comparto, che si configura come uno dei pilastri fondamentali per la ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

«Questa visita testimonia l’attenzione delle istituzioni alle realtà produttive della Sicilia, e in particolare al polo avicolo di Modica, che rappresenta un modello di eccellenza e innovazione. Continueremo a lavorare per difendere, sostenere e valorizzare le nostre produzioni nazionali che hanno un riconosciuto ruolo centrale nello sviluppo economico dell’intera nazione», ha dichiarato Luca De Carlo.

L’incontro si inserisce nell’ambito dell’iniziativa promossa dai parlamentari di Fratelli d’Italia “Coltiviamo l’Italia”. Un percorso di dialogo e collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del settore primario, che ha consentito, attraverso l’impegno di considerevoli risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo Meloni, di rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura, la zootecnia e la pesca con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita e occupazionali.

Salva