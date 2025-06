La veggente giapponese che ha previsto l’arrivo di un virus molto più letale del Covid-19

Immagine: GiRu

Una vera e propria peste è quello che ha previsto arriverà “la veggente giapponese” Ryo Tatsuki, soprannominata la “Baba Vanga del Giappone”.

La nuova previsione: quando e cosa?

I presunti scritti della veggente predirebbero un nuovo virus, ancor più letale del COVID‑19, in arrivo verso il 2030. Oltre alla minaccia biologica, fa riferimento ad altri eventi catastrofici — come mega‑tsunami ed eruzioni sottomarine — legati a sue presunte visioni estive.

Chi è Ryo Tatsuki?

Secondo alcuni articoli provenienti da testate sensazionalistiche, Ryo Tatsuki è una presunta mistica nipponica già nota per aver predetto eventi come la pandemia da COVID‑19 e la morte di Lady Diana. Alcuni la paragonano a Baba Vanga, la celebre veggente bulgara, per la sua fama e le sue “profezie”.

Valutazione critica

Le notizie provengono da testate online e non sono supportate da prove verificate: non esistono documenti autentici né conferme da fonti attendibili (ricerche accademiche, organismi ufficiali, ecc.). È arcinoto che nel campo delle “profezie da social” circolano regolarmente allarmismi non dimostrati, spesso attribuiti a figure carismatiche.

In passato, veggenti famosi come Baba Vanga e Nostradamus sono stati reinterpretati a posteriori, facendo corrispondere profezie vaghe a eventi reali. Anche stavolta sarà proprio così?

Per concludere

Non c’è alcuna evidenza concreta che Ryo Tatsuki “esista realmente” o abbia predetto il COVID o un virus letale in futuro. Le “notizie” attuali sono basate su dichiarazioni non verificate di siti di intrattenimento, senza alcun riscontro credibile. Si tratta di disinformazione o leggenda metropolitana, o forse di qualcosa che potrebbe davvero succedere? Solo Dio lo sa.

