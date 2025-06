Basket femminile, serie A2: Passalacqua Ragusa, prime novità nel roster

Ragusa – Il nuovo playmaker della Passalacqua di basket è Ilaria Moriconi. Nata a Foligno 25 anni fa, è cresciuta cestisticamente a Gualdo Tadino dove ha iniziato dalle giovanili fino a disputare i campionati di serie B. A 18 anni Ilaria si è trasferita ad Umbertide dove con continuità ha affrontato 4 stagioni in serie A2. L’ultimo passaggio è stato con la casacca di Alpo basket di Villafranca di Verona, assieme alla quale ha ottenuto, nella seconda stagione di permanenza, la promozione in A1, campionato in cui ha militato quest’anno.

“Sono molto entusiasta per la scelta di venire a giocare a Ragusa – commenta Ilaria Moriconi – e lusingata per l’interesse che la società ha avuto nei miei confronti. La Passalacqua è una società rinomata e che ha sempre disputato campionati di alto livello. Venire a Ragusa per me è una opportunità di crescita e di prospettiva per raggiungere nuovi obiettivi”.

L’arrivo di Ilaria segue l’importante conferma della capitana Chiara Consolini, ormai ragusana di adozione, portabandiera dei colori della Passalacqua, giocatrice che è stata ed è un punto di riferimento non solo per la squadra ma per tutto il movimento cestistico. Assieme a Chiara, le riconferme della giovanissima Marika Labanca che ha dimostrato caparbietà e una costante crescita tecnica e tattica e Gabri Narviciute che ha garantito sostanza sotto canestro, artefici entrambe della conquista dei play off nella stagione appena trascorsa.

Altre giocatrici sono alla firma, ulteriori novità nei prossimi giorni

