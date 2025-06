Aggressione in casa a Marina di Ragusa: sedicenne sfugge a tentativo di strangolamento

Marina di Ragusa – Momenti di terrore ieri pomeriggio in un’abitazione di Marina di Ragusa, dove una sedicenne, originaria di Giarratana, è stata aggredita da un ragazzo mentre attendeva un’amica. La giovane è riuscita a divincolarsi, evitando il peggio, e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si era recata a casa di un’amica. Non trovandola, è stata invitata a entrare nell’abitazione dal fratello dell’amica, in attesa del suo rientro. All’improvviso, e senza alcun preavviso, il ragazzo l’avrebbe aggredita, stringendola al collo in un tentativo di strangolamento. La prontezza di riflessi della sedicenne le ha permesso di divincolarsi, sembra anche sferrando un colpo ai genitali dell’aggressore, riuscendo così a sottrarsi alla presa.

Subito dopo l’aggressione sono scattati i soccorsi. La ragazza è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Qui i sanitari le hanno riscontrato dei tagli al collo, fortunatamente non gravi o letali. Fino a ieri sera, la giovane era ancora sotto trattamento medico, ma i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Il ragazzo, a quanto pare con problemi psichici, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La testimonianza della vittima sarà cruciale per fornire un quadro chiaro e dettagliato della vicenda, permettendo così alla magistratura di intervenire con i provvedimenti del caso.

Salva