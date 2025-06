Ragusa “Città intelligente e tecnologia responsabile”

Firenze – In occasione dell’incontro “Città intelligente e tecnologia responsabile”, tappa toscana del progetto “CityVision”, l’assessore alla Transizione Digitale del Comune di Ragusa Simone Digrandi ha rappresentato la Città nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, sede del Municipio di Firenze.

“In maniera itinerante, attraverso dei tavoli di lavoro – spiega l’assessore Simone Digrandi – CityVision fa incontrare amministratori locali, professionisti, rappresentanti del mondo accademico e delle aziende pubbliche e private su temi specifici, tra scambio di esperienze e possibili soluzioni. Il tema del tavolo fiorentino, introdotto dalla Sindaca di Firenze Sara Funaro e dalla collega Assessora Laura Sparavigna, è stato quello del rapporto tra trasformazione digitale e governo urbano.

È stata l’occasione per raccontare i passi avanti a cui stiamo lavorando: attraverso progetti finanziati con il PNRR prima e, prossimamente, la FUA, saranno presto operative nuove infrastrutture digitali che velocizzeranno i sistemi ma soprattutto permetteranno ai cittadini di richiedere servizi con molta più facilità, come anche prenotare online appuntamenti presso uffici comunali e pagare tramite app IO e pagoPA; tutte operazioni che spiegheremo sui social e sul sito comunale attraverso dei tutorial semplici, visibili anche da smartphone accompagnati dalla traduzione in LIS. Un’attenzione al cittadino già incarnata dal lavoro dei facilitatori digitali del GAL Terra Barocca, attivi a Ragusa e altri Comuni del territorio che offrono supporto pratico e formazione digitale su SPID, CIE, PEC, uso sicuro del web e accesso ai principali servizi online della pubblica amministrazione. Ho poi accennato ai progressi digitali del trasporto pubblico locale, ormai corredato da APP e da geolocalizzazione; e la proposta approvata in consiglio comunale del sistema Blindtag per i non vedenti su cui stiamo lavorando. Ma è stata anche l’opportunità per raccontare l’eccellenza del comparto ICT ragusano, dove l’innovazione tecnologica porta sviluppo e occupazione nel nostro territorio, anche e soprattutto per i giovani, e di come stiamo avviando la ricerca di ulteriori soluzioni innovative per i bisogni del cittadino e del personale, anche utilizzando l’intelligenza artificiale.

Un’opportunità, quella di questo circuito itinerante, che vedrà coinvolta la città sempre più da vicino: “il prossimo 12 giugno infatti” continua l’Assessore Digrandi, “il progetto City Vision farà tappa anche a Ragusa, per un confronto in aula consiliare sul tema “Città intelligenti, città per i giovani”. Un’iniziativa che rientra nell’ambito degli eventi che stiamo allestendo per l’apertura del nostro nuovo Informagiovani. Presto novità!”

