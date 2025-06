Emanata una prima ordinanza estiva per regolamentare la viabilità a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa – “A seguito degli incontri svolti con esercenti e residenti di Marina -dichiara l’assessore alla Mobilità e alla Polizia locale, Giovanni Gurrieri – procediamo con una prima ordinanza estiva per regolamentare la viabilità della frazione.

Al di là della regolamentazione di alcuni tratti di vie adiacenti al Lungomare (es. via Citelli), le principali novità sono soprattutto due.

La prima riguarda la vivibilità di via Brin, che a partire da domani sarà pedonalizzata dalle ore 19.00 alle ore 06.00 nel tratto compreso tra via Vasco de Gama e via Del Mare. Questa disposizione sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi dei mesi di giugno e settembre, e ogni giorno a luglio e ad agosto. Sono ovviamente autorizzati al transito tutti gli aventi diritto indicati nell’ordinanza.

La seconda riguarda il divieto di transito di biciclette e monopattini sul lungomare e nelle zone pedonali. Dal 1 luglio al 30 settembre, dalle 20.00 alle 06.00, in queste aree potranno solo essere spinti a mano.

Ricordo che dal 15 luglio, nei giorni festivi e prefestivi, sarà attiva dalle 20.00 alle 03.00 la Ztl di Marina di Ragusa. Rimarranno validi i pass già rilasciati e le istanze già presentate tramite il portale ragusapass.it, oggetto di rinnovamento.

Nei prossimi giorni forniremo una comunicazione specifica in merito e un tutorial che spiegherà come presentare nuove istanze in pochi click.

Per informazioni è possibile inoltre rivolgersi ai front office del Comando di Polizia Locale di Ragusa (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00) e della Delegazione di Marina sita in via Brin (dal lunedì al giovedì, dalle 09.00 alle 12.00).”

È possibile prendere visione dell’ordinanza al link: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=18104134&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio

