Etna Comics 2025, conclusa ieri la 13esima edizione che ha toccato le 100.000 presenze

Catania – Si è conclusa ieri la tredicesima edizione dell’Etna Comics a Catania, il Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura Pop, toccando la quota delle 100.000 presenze. La manifestazione, conosciuta come il più grande Festival del Sud Italia, rappresenta ormai da 13 anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, cinema di animazione, serie tv, gioco e videogioco, ma anche musica collezionismo, spettacoli e concerti, il tutto dal 30 maggio al 2 giugno, presso Le Ciminiere di Catania.

Quattro giorni ricchi di incontri, con un pubblico sempre più vasto, unito dalla stessa passione, animando i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere.

Numerosi sono stati gli incontri con autori, artisti, scrittori e comici di fama come Maccio Capatonda, attore, sceneggiatore, regista e youtuber; Devon Murray, l’indimenticabile Seamus Finnigan della saga di Harry Potter, Gianluca Raiden Verru, Krisfits la content creator e illustratrice appassionata di cultura hentai, per poi passare al contest “Beat N Comics”, con le freestyle battle, in cui la cultura pop va a braccetto con live show infuocati.

Etna Comics 2025 ha ancora tanto da dire per questa edizione: fino al prossimo 15 giugno, al Palazzo della Cultura a Catania sarà possibile visitare gratuitamente le mostre “L’Odissea illustrata da Paolo Barbieri” e “Il Signore degli anelli- Trinacria Edition”.

Salva