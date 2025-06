Polizia Municipale di Vittoria sorprende tre cittadini mentre abbandonavano rifiuti in strada

Vittoria – La Polizia Municipale ha individuato e sanzionato, in tre distinte operazioni, altrettanti cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti in modo illecito sul suolo pubblico. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto questa mattina in Piazza Sei Martiri della Libertà, dove gli agenti hanno colto una donna mentre abbandonava un sacchetto di rifiuti sul ciglio della strada. Nella stessa zona, qualche ora più tardi, sono stati scaricati diversi suppellettili, anch’essi oggetto di intervento da parte della Polizia Locale. Un altro caso si è verificato venerdì mattina in via Como, all’angolo con via Garibaldi, dove una famiglia ha lasciato numerosi sacchi di immondizia in strada. Tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati e perseguiti a norma di legge.

Il Comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, ha commentato: “Il rispetto delle regole e del decoro urbano è un dovere di ogni cittadino. Intensificheremo i controlli e utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti, comunicando all’autorità giudiziaria i reati commessi. La collaborazione della comunità è fondamentale per mantenere la città pulita e vivibile.”

Anche il Sindaco Francesco Aiello ha espresso ferma condanna per questi gesti di inciviltà: “Abbandonare rifiuti è un atto che danneggia l’ambiente, l’immagine della città e il lavoro di tanti cittadini onesti. Ricordo a tutti che il Comune ha attivato un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, basta chiamare il numero verde 800 959 324 per concordare il ritiro direttamente a domicilio. Non ci sono scuse per comportamenti così irrispettosi. Rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare, segnalando comportamenti illeciti e utilizzando i servizi messi a disposizione per una corretta gestione dei rifiuti”.

