La “Ragnatela” ucraina distrugge 41 bombardieri russi…l’opinione di Rita Faletti

Medvedev minaccia attacchi nucleari a destra e manca e la scomparsa dell’Ucraina e Zelensky, in silenzio, supervisiona un’operazione ideata per colpire il nemico direttamente nel suo territorio. Non con i Taurus tedeschi promessi da Merz, non con gli Atacms americani né i franco-britannici Storm Shadow/Scalp, ma con droni prodotti in Ucraina. Il capo dei servizi segreti ucraini (Sbu), Vasyl Maljuk, ha dedicato oltre un anno al progetto e alla cura dei dettagli prima di autorizzare gli attacchi alle basi militari russe. Trump era all’oscuro del piano quando nello Studio Ovale umiliava Zelensky: “Senza i nostri soldi e i nostri aiuti militari in tre mesi sareste stati sconfitti”. “In tre giorni”, aveva rettificato ironicamente il presidente ucraino, accusato dall’omologo americano di non essere “in una buona posizione”. Non si può dire quanto sia migliorata oggi, ma quella di Putin è certamente peggiorata. Nella notte tra sabato e domenica, l’operazione “Pavutyna”, Ragnatela, condotta in profondità nel territorio della Federazione russa a più di 4000 chilometri dal confine ucraino, è stata un successo da menzionare tra i più straordinari di tattica militare, all’altezza delle epiche imprese del Mossad. E non giurerei che le capacità di reazione, la prontezza nell’imparare dalle esperienze dei migliori, la creatività e l’audacia degli ucraini non siano anche frutto di un modo di pensare che li avvicina al popolo più perseguitato al mondo, costretto a difendersi da sempre per sopravvivere. Ebbene, un raid di 117 droni Fpv ha distrutto 41 bombardieri russi, tra cui Tu-95MS, Tu-22M3 e A-50, in una base in Siberia, e a Olenya, nella regione artica di Murmansk, al confine con la Finlandia. 41 bombardieri russi che sfrecciavano nei cieli sopra le città ucraine per colpire civili e infrastrutture e in grado di trasportare armi nucleari. Uno schiaffo a Mosca che ha dimostrato di non avere la capacità di controllare il territorio con un sistema di difesa efficace e un servizio di intelligence in grado di intercettare una vasta operazione iniziata da tempo e coperta da una rete di spie coordinate con Kyiv. I droni, prodotti con stampanti 3D, si trovavano già in territorio russo dove erano stati trasportati da camion insieme a prefabbricati in legno. Successivamente, una rete di persone che opera all’interno della Federazione li aveva nascosti sotto i tetti dei prefabbricati e trasferiti nei luoghi da cui sferrare gli attacchi contro gli aeroporti. Un caso di pianificazione logistica avanzata e di sfruttamento della vulnerabilità del territorio messa a nudo in un momento in cui il Cremlino si atteggia a vincitore dell’“operazione speciale”, che speciale è per la difficoltà a portare a termine l’occupazione del Donbas in un arco di tempo infinito rispetto alle aspettative, alla quantità e varietà di armi utilizzate e al numero ingente di perdite umane. Zelensky, commentando il raid, ha detto che i servizi ucraini hanno lavorato per mesi in Russia, “Sotto il naso dell’Fsb”, alias di Putin. Un buco nella difesa interna russa, oltre che lungo i confini, che in tre anni di guerra più volte e in diverse aree si è evidenziata mostrando lacune anche nella protezione delle truppe. L’effetto del raid, in termini di perdite materiali, si vedrà in futuro, quello immediato è simbolico e consiste in un danno all’immagine di una potenza nucleare che si scopre non così inattaccabile se sottoposta a pressione. Il Cremlino si è affrettato ad informare che gli autori dell’“azione terroristica” saranno trovati e pagheranno, ma non sa che sono già tutti in Ucraina. Tutti eccetto Artem Timofeev, un trentasettenne catturato dalla polizia e individuato come esecutore materiale. Ucraino naturalizzato russo, avrebbe potuto muoversi e operare senza destare sospetti. Ma se Timofeev è il braccio, le autorità russe ritengono che la mente e i mandanti siano altrove, a Kyiv e Londra. Per una volta hanno ragione. L’operazione quasi romanzesca progettata e portata a termine da Kyiv è nata dal genio ucraino e dalla determinazione di un popolo che sta conducendo una battaglia esistenziale e ha compreso che può fare ciò che è sotto il proprio controllo. Non molto in verità. Le linee rosse sono state stabilite prima dall’Amministrazione Biden poi da quella Trump che ha inviato i suoi mediatori a fare da camerieri al macellaio di Mosca. Si aggiungono le incertezze di un’Europa frammentata che vive tuttora un sentimento di paura e soggezione nei confronti di una Russia idealizzata e del suo cinico capo, e incapace di interiorizzare il concetto secondo cui alla prepotenza e all’uso della forza si risponde con la deterrenza, non con la resa. Una lezione che l’Ucraina ha appreso quando la Russia ha invaso la Crimea e né Stati Uniti né Gran Bretagna sono intervenuti. Nel 1944, infatti, con il Memorandum di Budapest, l’Ucraina si impegnò a consegnare le sue armi nucleari in cambio di garanzie di sicurezza, indipendenza e integrità territoriale da parte dei paesi firmatari, Russia Stati Uniti e Regno Unito. Se non avesse rinunciato alle armi atomiche che deteneva nel suo territorio, Putin non avrebbe colpito. L’Ucraina ha imparato la lezione e con la lezione ha imparato a confidare nei propri mezzi, utilizzare le armi, costruirsele e difendersi e difendendo se stessa difende anche noi che siamo incapaci di farlo. Chiare le parole del Commissario Ue, Anour El Anouni, sull’operazione “Ragnatela”: “L’Ucraina si sta difendendo in linea con la carta delle Nazioni Unite contro la guerra di aggressione della Russia.”

