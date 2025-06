Completato il progetto di ripristino dei tredici “Santuna di San Pietro” a Modica*

Modica, 3 giugno 2025 – L’associazione Kalikantun ha completato la ricostruzione dei tredici “Santuna di San Pietro”, le statue mobili e monumentali che, fino al 1953, animavano la festa di San Pietro del 29 giugno. Queste imponenti figure, raffiguranti Gesù e i dodici Apostoli, precedevano la processione del simulacro di San Pietro, affiancate da elementi coreografici come il gigante di San Cristoforo alto sei metri, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva ormai relegata al ricordo per decisione delle autorità religiose.

L’iniziativa, ideata e realizzata dall’associazione Kalikantun — fondata da Giuseppe Walter Buscema e Pierpaolo Ruta — si ispira a un progetto avviato in memoria dei loro genitori: Giorgio Buscema, giornalista de “La Sicilia”, e Franco Ruta, figura chiave nello sviluppo del cioccolato a Modica, entrambi appassionati e promotori delle tradizioni popolari della Contea di Modica.

Già nello scorso giugno 2024 è stata presentata la prima statua di San Pietro, che rappresenta il simbolico punto di partenza di questo percorso volto a recuperare e valorizzare la storia e l’identità della comunità. *È importante sottolineare che l’intero progetto è stato realizzato con risorse proprie dell’associazione, senza il ricorso a finanziamenti pubblici o privati.*

Attualmente, l’associazione Kalikantun sta procedendo in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro e l’amministrazione comunale ad individuare l’area più idonea alla collocazione delle statue e garantire la loro piena fruizione pubblica. Al momento non è stata pianificata la prima sfilata che costituirà, un evento destinato a coinvolgere attivamente la cittadinanza e a creare un momento di grande risonanza sul territorio.

Il ritorno dei “Santuna di San Pietro” richiama un’antica tradizione di origine spagnola, che ha trovato espressione in Sicilia attraverso i “gigantes” presenti in numerose feste popolari, da Aidone a San Cataldo, da Caltagirone a Barrafranca, fino ad Aragona. In passato, questi giganti, realizzati in cartapesta e legno e portati in scena da volontari, superavano i tre metri di altezza e contribuivano a creare spettacoli di straordinario impatto visivo. I nuovi “santoni” sono realizzati con materiali innovativi e con la maestria di artigiani locali, frutto di lunghe ricerche e studi mirati, che hanno permesso di coniugare tradizione e innovazione.

