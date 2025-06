Porto Piccolo di Pozzallo: sabbia e burocrazia bloccano lo sviluppo turistico

Pozzallo – Il Porto Piccolo di Pozzallo è in una situazione critica, con l’insabbiamento che ha raggiunto un punto di non ritorno, compromettendo la stagione estiva per il secondo anno consecutivo. Nonostante la disponibilità di finanziamenti e l’identificazione di un’azienda pronta a eseguire il dragaggio, l’avvio dei lavori è bloccato dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) regionale.

La CTS, responsabile dell’autorizzazione all’inizio dei lavori, sta rimandando da mesi la discussione sul porticciolo turistico. Le continue richieste di integrazioni, chiarimenti e documentazioni stanno causando ritardi inaccettabili, con danni incalcolabili per il territorio.

“Adesso basta dichiara il sindaco, Roberto Ammatuna – . La burocrazia regionale non può bloccare lo sviluppo di un intero territorio.”

Di fronte a questa paralisi, è stata annunciata una protesta nella stazione passeggeri portuale se il problema non verrà risolto entro il 6 giugno, data della prossima seduta della CTS. Non si escludono inoltre altre “clamorose iniziative” per sbloccare la situazione. La comunità locale è stanca di attendere e chiede un’azione immediata per salvare la stagione turistica e il futuro del Porto Piccolo.

