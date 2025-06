Tra storia e memoria: Una mostra dedicata all’operazione Husky del 1943 in Sicilia

Scoglitti(Vittoria) – Dopo l’enorme successo riscosso durante il primo evento che vedeva come tematica principale Gesualdo Bufalino e il Turismo Letterario, tenutosi Sabato 3 maggio 2025 presso l’auditorium Carlo Pace di Comiso, prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati alla storia e alla promozione dei luoghi culturali della Sicilia, con un secondo e interessante appuntamento.

Il prossimo 6 giugno 2025, alle ore 20:30, presso il suggestivo Faro di Scoglitti, verrà inaugurata la mostra fotografica “L’Operazione Husky del 10 luglio 1943”. Un evento commemorativo volto a rievocare uno dei momenti più significativi della storia contemporanea del territorio siciliano; lo sbarco delle Truppe Alleate che segnò l’inizio della Liberazione dell’isola durante la Seconda Guerra Mondiale.

“L’iniziativa fa parte di un ciclo di due eventi dedicati, per l’appunto, allo Sbarco degli Alleati, organizzati nel territorio del Comune di Vittoria – dice il Responsabile di Piano del GAL Valli del Golfo, dott. Giuseppe Di Dio – promossi e finanziati dal più ampio Progetto Operativo 1/2023 a Regia GAL nell’ambito della Strategia Sviluppo Locale volta alla valorizzazione culturale e storica del territorio”.

La mostra si propone come un viaggio visivo e narrativo attraverso fotografie d’epoca, ricostruzioni storiche e contenuti multimediali che raccontano i giorni dello sbarco e il loro impatto sul territorio.

Ricordare l’Operazione Husky significa riscoprire un pezzo di identità collettiva e restituire voce alla storia rendendola accessibile alle nuove generazioni, non come semplice celebrazione, ma come momento di riflessione, memoria e coscienza culturale.

Il Presidente del GAL Valli del Golfo, On. Francesco Aiello, Sindaco di Vittoria, si dice soddisfatto per le iniziative messe in atto dal GAL in questa ultima fase del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 e invita l’intero territorio a visitare la Mostra presso il Faro di Scoglitti, che sarà aperta tutti i giorni dal 7 Giugno 2025 al 13 Luglio 2025 dalle 10.00 – 13.00 e dalle 15.00 – 20.00

