Operazione trasparenza sull’aeroporto. Comiso, il Consigliere Liuzzo inoltra richiesta di accesso agli atti

Comiso – Tre differenti pec all’indirizzo dell’assessorato regionale Infrastrutture e mobilità, dell’Enac (Ente nazionale aviazione civile) e della Sac Spa sono state inoltrate dal consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, per richiedere accesso agli atti con riferimento alla convenzione di gestione riguardante l’aeroporto Pio La Torre. “E’ venuto il momento di fare chiarezza sugli atti – spiega Liuzzo – ed ecco perché ho chiesto copia di eventuali atti regionali, note, comunicazione o delibere relative alla gestione dello scalo o alla posizione della Regione nella governance, nel controllo o nel finanziamento diretto o indiretto della Sac o dello scalo comisano. Per quanto riguarda la Regione, tale richiesta si fonda sull’interesse pubblico e istituzionali a valutare l’impegno e le azioni della Regione nei confronti di una infrastruttura strategica per il territorio ibleo”. All’Enac, inoltre, sono richieste le relazioni periodiche, corrispondenza o verbali di verifica sull’adempimento degli obblighi gestionali da parte del concessionario Sac Spa. “Tale richiesta, nello specifico – prosegue Liuzzo – si fonda sull’interesse pubblico e istituzionale a conoscere le condizioni e gli obblighi derivanti dalla concessione in oggetto, con particolare riferimento allo sviluppo dello scalo aeroportuale e alla continuità del servizio aereo sul territorio del Ragusano”. Per quanto riguarda la Sac, Liuzzo chiede, poi, copia della documentazione tecnico-amministrativa, piani di sviluppo o relazioni periodiche relative alla gestione e agli investimenti sullo scalo comisano. “E’ arrivato il momento – conclude – di acquisire quanta più documentazione è possibile sul Pio La Torre affinché si faccia finalmente chiarezza sul passato per evitare, in futuro, di ripetere gli stessi errori. Ritengo che questo contributo possa essere utile ai fini di una sempre più necessaria operazione trasparenza sull’aeroporto, operazione non più rinviabile”

