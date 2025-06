Nasce “Unità Socialista”, un nuovo movimento riformista

Enrico Giuliano, segretario provinciale del “Partito Socialista” a Siracusa, lascia il partito del “Garofano” per iniziare un nuovo percorso politico, assieme agli amici di “Unità Socialista”, il nuovo movimento politico riformista che si rifà ai principi socialisti ma che ha una nuova visione della politica nazionale.

“Le idee socialiste sono idee riformiste e dunque necessarie: sono insite nella nostra Costituzione, nella storia politica del nostro Paese e hanno contribuito in modo determinante all’Europa unita. Sicuramente è la mia storia politica, è vero, e se vogliamo unire l’Europa cominciamo con il mettere insieme i riformisti”. Con questo messaggio, Enrico Giuliano è intervenuto nel corso di una trasmissione televisiva per annunciare la nascita di un nuovo soggetto politico, “Unità Socialista”. Giuliano, così facendo, lascia la segreteria provinciale aretusea del Partito Socialista per approdare ad un nuovo Movimento riformista.

Per Giuliano, non c’è giustizia sociale, non c’è città verde ed economia circolare senza una programmazione impiantistica adeguata, non c’è inclusione fin quando non ci decidiamo a stabilire norme chiare su come si entra e si resta in questo Paese, ma soprattutto su come si diventa cittadini quando qui ci si nasce e ci si cresce. L’impegno ad andare a votare, poi, per il referendum della prossima settimana resta la stella polare da inseguire.

“È l’ora – dice ancora Giuliano – di riprendere le sorti del Paese in mano, assumersi la responsabilità di scelte anche impopolari nell’immediato, avere sempre attenzione ovviamente per i temi del momento, per le sensibilità espresse dalle nostre comunità, ma senza dimenticare che un partito politico serio deve superare l’ansia da campagna elettorale e soprattutto da sondaggio e porre le basi per politiche che veramente possono cambiare in meglio il futuro”.

Nei prossimi giorni, saranno formiti altri dettagli e sarà presto presente un nuovo sito internet del Movimento, oltre ad una variegata presenza sui socials.

