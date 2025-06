Calcio. Il Modica è in finale Play-Off: Elettra Marconi travolto 6-0

MODICA 6

ELETTRA MARCONI 0

Marcatori: 27′ Idoyaga, 35’ Idoyaga, 65’ Kondila, 77’ Idoyaga, 82’ Cacciola, 87’ Francofonte

Modica Calcio: Pontet (70’ La Licata), Messina, Rossi, Francofonte, Schembari (61’ Triolo), Incatasciato (57’ Kondila), Cappello (52’ Handzic), Palmisano (66’ Mallia), Arquin, Idoyaga, Cacciola. In panchina: Neto Aldair, Denaro,Viegas, Fragapane. All. Pasquale Marino.

Elettra Marconi Pisticci : Aslani, Sollazzo (46’ Di Mauro), Bertea, De Palma, Casale, Strumia, Carbone, Galli (64’ Suglia), Bojang, Martinez, Cirelli. In panchina: Marino. All. Giuseppe Viola.

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli

Assistenti: Manuel De Luca di Frosinone e Domenico Zappino di Vibo Valentia.

Modica – Un Modica straripante conquista la finale play-off del campionato di Eccellenza, annientando l’Elettra Marconi con un eloquente 6-0 nella gara di ritorno (all’andata i rossoblu si erano già imposti per 0-2). Una prestazione dominante quella offerta dalla squadra di casa, che ha dimostrato fin dalle prime battute una netta superiorità tecnica e tattica, trascinando il pubblico del “Vincenzo Barone” in un’ondata di entusiasmo.

La goleada è iniziata al 27′ quando Arquin, con una pregevole azione in area, ha servito splendidamente Idoyaga (foto), che non ha avuto difficoltà a insaccare. Il raddoppio è arrivato al 35′, frutto di una fantastica iniziativa personale di Idoyaga: servito da un intelligente filtro di Incatasciato, l’attaccante ha percorso due quarti di campo palla al piede prima di scagliare un tiro preciso dal limite dell’area che si è insaccato alle spalle del portiere avversario.

Nella ripresa, il Modica non ha rallentato il ritmo. Al 65′ è stato Kondila a siglare il terzo gol, dimostrando freddezza sotto porta. Il poker è stato servito ancora da Idoyaga al 77′, a coronamento di una giornata indimenticabile per l’attaccante. Il 5-0 è arrivato all’82’ con Cacciola, abile a finalizzare un’azione sul filo del fuorigioco. La festa è stata completata all’87’ da Francofonte, che ha calato il sesto e definitivo gol.

Con questo risultato schiacciante, il Modica si proietta con fiducia verso la finale play-off, dove affronterà il Real Aversa Normanna. L’appuntamento è ora con l’ultimo atto della stagione, che vedrà i rossoblu impegnati a conquistare la promozione. L’intera città di Modica è già in fermento, pronta a sostenere i propri beniamini in questa decisiva sfida.

