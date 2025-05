Ex mattatoio comunale a Vittoria, ancora nulla sull’azione di recupero

“Nessuna risposta. Nonostante le sollecitazioni. Ci chiediamo quale sia il senso di tutto questo. E, per evitare che la vicenda finisca nel dimenticatoio, faremo in modo di tenere sempre desta l’attenzione”. Questo il senso del sopralluogo che una delegazione di Forza Italia Vittoria, con il consigliere comunale Biagio Pelligra, da sempre attento a seguire l’evoluzione di questa intricata situazione, e con il segretario cittadino, Andrea La Rosa, ha tenuto in queste ore. “Ricordiamo che, attraverso uno specifico intervento di recupero – sottolinea Pelligra – l’ex mattatoio avrebbe dovuto essere destinato a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali e rispetto a cui la Regione ha finanziato lavori pari a 600mila euro con un Ddg del 24 ottobre del 2019. Ricordiamo altresì che ho presentato, in aula, anche una serie di interrogazioni sull’argomento e che, però, non sono arrivate risposte chiare. Perché i lavori sono fermi? Perché l’opera non viene consegnata? Quali sono questi interventi di manutenzione che occorreva compiere e che ancora non sono stati attuati? Perché tutto è diventato così complicato? E, soprattutto, perché nessuno, dal versante dell’amministrazione comunale, fornisce chiarimenti? I mesi, intanto, passano. E nulla si sa di quest’opera. Assistiamo a rimbalzi di responsabilità che non aiutano. E, soprattutto, continuiamo a verificare un’assenza di attenzione che ci preoccupa. Cosa vuole fare la giunta Aiello con l’ex mattatoio? Vedrà mai la luce per come era stato pensato? O ci sono delle novità che qualcuno tarda a comunicare alla collettività? Restiamo in attesa. E, intanto, continueremo a fare sentire la nostra voce”.

