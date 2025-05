Vittoria. Verso la conclusione dell’Officina dei Sogni: il bilancio dell’esperienza formativa

Vittoria – Si avvia alla conclusione la terza edizione del progetto “L’Officina dei Sogni” dell’I.C.S. “Filippo Traina” di Vittoria, con gli ultimi ritocchi al montaggio della webserie fantascientifica “AD ASTRA”. Il percorso di alfabetizzazione cinematografica, che ha coinvolto 45 studenti di tre istituti del territorio ragusano, è stato un’esperienza formativa completa che ha attraversato tutte le fasi della produzione audiovisiva, dalle lezioni teoriche alle riprese, fino alla post-produzione.

“Guardando al cammino percorso in questi mesi, possiamo affermare con soddisfazione che gli obiettivi formativi del progetto sono stati pienamente raggiunti – dichiara il Dirigente Scolastico Carmelo La Porta -. Gli studenti hanno acquisito competenze tecniche, creative e relazionali che rappresentano un patrimonio prezioso per il loro futuro, indipendentemente dal percorso professionale che sceglieranno”.

La fase di montaggio ha permesso agli studenti di comprendere l’importanza della post-produzione nel processo creativo cinematografico. “Il montaggio è una vera e propria riscrittura del film,” spiega Andrea Traina, regista e direttore artistico del progetto. “I ragazzi hanno scoperto come la selezione delle inquadrature, il ritmo, la musica e gli effetti sonori possano trasformare radicalmente il materiale girato, dando vita alla visione finale dell’opera”.

Il progetto, finanziato dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità scolastica. “L’Officina dei Sogni ha creato un ponte tra la scuola e il territorio,” sottolinea il Prof. Emanuele Busacca, responsabile scientifico del progetto. “Ha coinvolto famiglie, istituzioni locali e professionisti del settore in un dialogo costruttivo sul valore educativo del cinema e sull’importanza della tutela ambientale.”

Con il completamento del montaggio, previsto per fine maggio, si concluderà ufficialmente il percorso formativo dell’Officina dei Sogni. La presentazione ufficiale della webserie avverrà nei in date e modalità che saranno comunicate successivamente. “Stiamo valutando diverse opzioni per la première,” anticipa il Dirigente La Porta. “Vogliamo che sia un momento significativo non solo per gli studenti e le loro famiglie, ma per tutta la comunità.”

Il progetto punta anche a replicare il successo internazionale della precedente produzione “PER ASPERA”, che ha ottenuto 12 Selezioni Ufficiali in prestigiosi festival internazionali e ha vinto numerosi premi, diventando la serie italiana più premiata del 2022. “La qualità del lavoro svolto dai ragazzi ci fa ben sperare in un percorso altrettanto virtuoso per ‘AD ASTRA’,” conclude Andrea Traina. “Ma al di là dei riconoscimenti esterni, il vero successo è già nei loro occhi, nell’entusiasmo e nella consapevolezza che hanno acquisito durante questo viaggio.”

