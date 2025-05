Comiso, SAC: “Il futuro dell’aeroporto è obiettivo comune”

Comiso – In merito alle recenti critiche sulla situazione dell’aeroporto di Comiso, SAC ribadisce la posizione più volte espressa con chiarezza: lo scalo ibleo rappresenta una infrastruttura strategica per l’intero sistema dei trasporti siciliano. Proprio per questo motivo, SAC è fortemente impegnata nel garantire a Comiso un’identità chiara e stabile, attesa da anni. Le iniziative intraprese per il rilancio dell’aeroporto sono sempre state fatte di concerto con i governi nazionale e regionale, nonché con l’amministrazione comunale, e hanno riguardato in particolare i fondi recentemente messi a disposizione e già pianificati, richiesti dalla stessa SAC, e ritenuti fondamentali da tutti gli attori istituzionali coinvolti. Ogni scelta strategica è stata dunque concordata nel rispetto dei ruoli e nell’interesse del territorio. I risultati di tali investimenti saranno visibili in breve tempo.

Il futuro dell’aeroporto di Comiso è garantito dal comune obiettivo di sostenere un asset strategico non solo per la Sicilia orientale ma per l’intera regione. Per questo è fondamentale indirizzare l’impegno e le energie di tutte le parti, senza divergenze, nel progetto di rilancio dell’infrastruttura.

SAC continuerà a fare la propria parte con serietà, visione e responsabilità, affinché Comiso possa esprimere appieno il suo potenziale come volano di sviluppo per tutto il territorio.

