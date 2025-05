Modica, Giovanni Maltese presenta “Viaggi tra natura e versi, poesie per tutte le età”

Modica – Il panorama letterario modicano si arricchisce di una nuova voce con la pubblicazione di “Viaggi tra natura e versi, poesie per tutte le età” di Giovanni Maltese, ex docente dell’Istituto Professionale “Principi Grimaldi”.

Il volume, che si distingue per la sua capacità di parlare a ogni generazione, è impreziosito dalla copertina realizzata dal talentuoso artista Angelo Ruta, ed è un delicato e profondo omaggio al mondo dell’infanzia, un invito a riscoprire la bellezza e la purezza attraverso gli occhi dei più piccoli. L’opera, edita dal Gruppo Albatros Il Filo, nella sua visione artistica si sposa perfettamente con l’intento di Maltese, creando un connubio che anticipa la ricchezza dei contenuti poetici.

“Viaggi tra natura e versi” è un’esplorazione lirica del mondo, che si muove tra gli elementi della natura e le sfumature emotive tipiche dell’età infantile. Le poesie di Maltese, pur nella loro semplicità e immediatezza, riescono a toccare corde profonde, evocando ricordi, stimolando la riflessione e offrendo spunti di leggerezza e meraviglia.

L’autore, con la sua sensibilità, guida il lettore in un percorso fatto di scoperte, dove ogni verso diventa un piccolo viaggio. La raccolta si propone come un ponte tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, un modo per riscoprire l’incanto delle piccole cose e la forza della fantasia.

L’uscita di “Viaggi tra natura e versi” rappresenta un evento significativo per la cultura locale, confermando la vivacità e la ricchezza del tessuto creativo modicano. Le poesie di Giovanni Maltese sono un dono prezioso, un invito a fermarsi, ad ascoltare e a lasciarsi trasportare dalla bellezza della parola, con la consapevolezza che la poesia, in ogni sua forma, è davvero per tutte le età.

“La copertina di Angelo Ruta – spiega Maltese – comunica un messaggio potente e delicato: i libri sono la base su cui poggiano sogni, creatività e libertà”.

Diversi e variegati sono i temi trattati dall’autore. Al centro di tutto, Giovanni Maltese pone la gratitudine verso tutto ciò che per lui è fonte di formazione, conoscenza, scoperta dell’amore e dei buoni sentimenti e verso gli inaspettati doni della Natura. Tale intenzione è posta al lettore senza pretese, senza la presenza di figure retoriche complesse, sostituite invece da componimenti costruiti con una coinvolgente e armonica musicalità.

Salva