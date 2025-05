Esdebitato un cittadino sovraindebitato della provincia iblea

Ragusa – Con un decreto del 9 maggio scorso, il Tribunale di Ragusa ha scritto una pagina significativa nella gestione del sovraindebitamento, concedendo l’esdebitazione a un cittadino della provincia iblea. La particolarità di questa pronuncia risiede nel riconoscimento della ludopatia come causa scatenante dell’indebitamento, aprendo nuove prospettive per chi si trova in situazioni analoghe a causa di dipendenze patologiche.

Il cittadino, assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa, ha visto cancellare i debiti per la parte non pagata, rendendoli di fatto inesigibili. L’esdebitazione, infatti, è una dichiarazione del Tribunale che libera il debitore dagli obblighi di pagamento residui, impedendo ai creditori di avanzare ulteriori pretese.

Il Presidente dell’Ordine di Ragusa, Maurizio Attinelli, ha sottolineato l’importanza di questa decisione: “La particolarità dell’importante pronuncia del nostro Tribunale consiste nel fatto che il debitore era ludopatico.” Il giudice, dopo aver accertato che il debitore era affetto da GAP (Gioco d’Azzardo Patologico), diagnosticato dal SERT (Servizio di Assistenza per le persone affette da dipendenza dell’ASP di Ragusa) e soggetto da anni a trattamenti psicologici e riabilitativi, ha escluso la colpa del debitore nel ricorso al credito.

“Di conseguenza – ha spiegato Attinelli – il Tribunale ha ritenuto che non risulta un ricorso colposo al credito, e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore, ciò in quanto la situazione debitoria risulta maturata a causa di ludopatia certificata dal Sert”.

In sintesi, la decisione del Tribunale di Ragusa stabilisce un principio fondamentale: se il sovraindebitamento è una diretta conseguenza di uno stato patologico come la ludopatia, il debitore non è considerato colpevole e merita l’esdebitazione. Questa sentenza rappresenta un importante precedente e offre una speranza concreta a coloro che, a causa di gravi dipendenze, si trovano intrappolati in una spirale di debiti, riconoscendo la necessità di un approccio più umano e comprensivo a queste difficili situazioni.

