Pozzallo set d’eccezione per “Gustare Sicilia” con Diego Caltabiano

POZZALLO – La nostra splendida città è stata scelta come scenario per le riprese di una nuova puntata di “Gustare Sicilia”, il celebre format televisivo condotto dal noto giornalista Diego Caltabiano. Il programma, amato dal pubblico e dedicato alla valorizzazione del turismo siciliano, sta catturando le bellezze, le tradizioni e le festività che rendono unico il nostro territorio.

Diego Caltabiano, con la sua inconfondibile professionalità e passione, sta esplorando gli angoli più suggestivi di Pozzallo, raccontando le storie che si celano dietro le nostre tradizioni più antiche e immortalando l’atmosfera vibrante delle festività locali. “L’obiettivo è quello di mostrare al grande pubblico televisivo il fascino irresistibile del nostro litorale e dell’entroterra, ricco di storia, cultura ed enogastronomia d’eccellenza. La scelta di Pozzallo come tappa di “Gustare Sicilia” – dice il vice sindaco Raffaele Monte – conferma il crescente interesse per le nostre specificità locali, contribuendo a promuovere il turismo e a dare risalto al patrimonio che ci rende orgogliosi. L’attesa per la messa in onda di questa puntata è già alta, promettendo di essere un’ulteriore, splendida vetrina per la nostra amata città”.

