“I Calici dei Cabrera: A…mare il Vino” a Pozzallo: Un Weekend di Gusto, Musica e Cultura

POZZALLO – La splendida Villa Comunale di Pozzallo si prepara a ospitare la terza edizione de “I Calici dei Cabrera: A…mare il vino”, un evento che promette un connubio indimenticabile tra alta cucina, musica d’autore e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Promosso dal Comune di Pozzallo e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, l’appuntamento si svolgerà tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, integrando il format “Jazz & Wine” per offrire un’esperienza sensoriale completa.

Sabato 31 Maggio: Sapori d’Autore e Ritmi Argentini

La prima giornata, sabato 31 maggio, sarà un vero tripudio di “Sapori d’Autore e Ritmi Argentini”. Il pubblico potrà lasciarsi conquistare dagli show cooking de “Le Pietanze della Contessa”, realizzati dal celebre Chef Luca Giannone. Lo chef Giannone, noto per la sua filosofia culinaria che unisce innovazione e tradizione con una forte attenzione ai prodotti locali e stagionali, guiderà i presenti alla scoperta dei segreti della cucina siciliana, proponendo accostamenti inediti e sapori autentici.

Per la rassegna “Jazz & Wine”, la serata si immergerà nelle raffinate sonorità di “Argentalia”, un duo inedito e visionario composto da due massimi esponenti del rispettivo strumento a livello internazionale: Javier Girotto al sax tenore e Claudio Vignali al piano. Partendo dalla tradizione della musica popolare italiana e argentina, il duo viaggerà verso universi musicali liberi da schemi, elaborando brani celebri di autori tradizionali e moderni come Battisti, Pino Daniele, Dalla, Piazzola, Spinetta, Souza e Carabajal. In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, gli artisti inseriranno un emozionante tributo al celebre compositore, offrendo un concerto che unisce jazz, musica tradizionale e classica in un’esperienza unica.

Domenica 1° Giugno: Omaggio Musicale e Passione Culinaria

La giornata di chiusura, domenica 1° giugno, proseguirà con gli appassionanti show cooking dello chef Luca Giannone, che proporrà nuove e affascinanti dimostrazioni culinarie, deliziando i palati dei presenti con la sua maestria e passione per la gastronomia locale.

La serata culminerà con un evento musicale di grande spessore: “Lisa canta Ornella”. La voce potente e raffinata di Lisa Manara, unita al magistrale pianismo di Claudio Vignali, interpreterà i successi che hanno segnato la lunghissima carriera di Ornella Vanoni, una delle più grandi e iconiche interpreti della musica italiana. Dalle celebri canzoni scritte da Gino Paoli e Luigi Tenco, alle collaborazioni con Fabrizio De André, Lucio Dalla e Paolo Conte, il concerto trasporterà il pubblico in un viaggio emozionale tra ricordi e nuove sonorità.

“I Calici del Conte”: Degustazioni e Partner d’Eccellenza

Per entrambe le serate, appuntamento con “I Calici del Conte”: i visitatori potranno partecipare a degustazioni gratuite (fino a esaurimento) di abbinamenti irresistibili tra i migliori vini delle cantine locali e le specialità gastronomiche a km zero.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, l’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est e l’associazione ONAV di Modica. A queste collaborazioni si aggiunge il fondamentale contributo di AGIMUS Ragusa per l’organizzazione delle serate di spettacolo jazz, garantendo un’offerta musicale di altissimo livello.

“Siamo entusiasti di ospitare lo chef Luca Giannone e questi straordinari artisti in questo weekend dedicato al gusto e alla musica,” dichiara Raffaele Monte, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Pozzallo. “Sarà un’occasione unica per il pubblico di immergersi nella creatività culinaria del nostro territorio e di lasciarsi trasportare da sonorità jazz di altissimo livello, celebrando arte, cultura e tradizione che da sempre caratterizzano il nostro evento. Ringraziamo tutti i partner e i partecipanti per aver reso possibile questa straordinaria edizione”.

Non mancate a questo straordinario evento che celebra il gusto, la cultura e la musica della nostra terra!



