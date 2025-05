L’assessore regionale all’Agricoltura, Barbagallo, in visita all’Avimed nel cuore del polo avicolo modicano

MODICA – Anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha toccato con mano quanto tradizione e innovazione si incrocino all’interno del Polo Avicolo di Modica, il più grande bacino di produzione del Sud Italia da dove ogni giorno partono in media un milione di uova. Barbagallo è stato in visita presso la sede Avimed (Avicola Mediterranea), una delle aziende che compongono il cuore produttivo del polo modicano. Una visita istituzionale per conoscere da vicino la realtà produttiva che da qualche anno ha virato verso nuove tecnologie di altissimo livello. Accolto dal presidente di Avimed, Carmelo Nigro, dal presidente di Mediterranea Mangimi, Giovanni Ragusa, e dallo staff aziendale, l’assessore Barbagallo ha toccato con mano la qualità e la complessità di un sistema produttivo che rappresenta un autentico fiore all’occhiello del Sud Italia.

La visita ha interessato le varie fasi del processo produttivo delle uova in guscio, provenienti da allevamenti di galline alimentate con mangimi selezionati e controllati, fino alla nuova divisione dedicata agli ovoprodotti, dove Avimed si distingue a livello nazionale grazie a un impianto di pastorizzazione in radiofrequenza. Una tecnologia avanzata, a bassa temperatura, che consente di ottenere prodotti più sicuri, più duraturi e soprattutto più buoni. Questa particolare tipologia di pastorizzazione garantisce infatti sia l’inattivazione microbica che la conservazione delle proprietà organolettiche dell’uovo, per una resa superiore in cucina e una shelf life estesa fino a 40 giorni, senza l’aggiunta di conservanti. Gli ovoprodotti derivano solo da uova siciliane. L’azienda è promotrice di pratiche produttive etiche e sostenibili, come la linea Antibiotic Free, con uova da galline allevate a terra senza uso di antibiotici sin dal primo giorno di vita, e le confezioni green in polpa di legno riciclabile, un packaging rispettoso dell’ambiente che unisce semplicità e attenzione alla salute.

L’assessore Barbagallo, già colpito dalla professionalità dell’azienda in occasione della sua visita allo stand Avimed alla Fiera Agricola Mediterranea dello scorso settembre, ha ribadito l’importanza strategica di realtà come questa, capaci di coniugare innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e rispetto per l’ambiente. La visita è stata un momento prezioso di confronto e condivisione, in cui i vertici di Avimed hanno raccontato il proprio impegno per una filiera trasparente, autonoma e di qualità.

Salva