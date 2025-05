ESFO Modica in Polonia per il Progetto Erasmus+

Modica – La Scuola Esfo sta vivendo la straordinaria esperienza dell’Erasmus. In questi giorni, accompagnate dal docente Vincenzo Giglio, le 10 studentesse di ESFO dei settori Estetica ed Acconciatura, si trovano in Polonia nella ridente città di Bydgoscz, capoluogo della Pomerania nel nord del Paese, importante centro commerciale dalla grande tradizione culturale e musicale. Rispetto ai progetti Erasmus “tradizionali”, la novità di questo soggiorno riguarda il modo in cui le studentesse impiegheranno il proprio tempo. Non tra i banchi di scuola ma direttamente sul posto di lavoro, ovvero un’ideale prosecuzione degli studi professionali che stanno affrontando. Le dieci ragazze lavoreranno fino al 7 giugno in importanti centri estetici e di acconciatura apprendendo nuove tecniche ed arricchendo il loro bagaglio culturale di un’esperienza che si porteranno dentro per tutta la vita. E’ il secondo anno consecutivo che la sede Esfo di Modica aderisce al progetto Erasmus. L’anno scorso altri 10 studenti avevano vissuto l’esperienza a Berlino e a Valencia.

