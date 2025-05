Monterosso Almo: 300.000 euro per l’ipogeo di Calaforno. Stanziati fondi anche per la SP 62

Monterosso Almo – Importanti novità sul fronte degli investimenti per il territorio ibleo. Nelle variazioni di bilancio approvate oggi, 29 maggio, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono stati destinati 300.000 euro per l’ipogeo di Calaforno, sito archeologico di straordinario valore che si trova nel territorio di Monterosso Almo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per interventi di miglioramento strutturale e per attività di valorizzazione e promozione turistica del sito, considerato uno dei più rilevanti esempi di architettura funeraria preistorica della Sicilia sud-orientale. “Si tratta di un intervento fondamentale per rilanciare uno dei beni culturali più preziosi del nostro territorio “, ha dichiarato il neo consigliere provinciale Giovanni D’Aquila, che ha annunciato con soddisfazione le nuove risorse. “L’obiettivo è non solo preservare questo sito storico, ma anche renderlo più accessibile e conosciuto, inserendolo nei circuiti del turismo culturale “.

Non solo beni culturali: tra le voci di bilancio approvate figura anche un finanziamento destinato alla manutenzione e scerbamento della Strada Provinciale 62, nel tratto che collega il bivio di Chiaramonte Gulfi al bivio per Giarratana. Una strada particolarmente trafficata e importante per i collegamenti dell’entroterra, che da tempo necessitava di interventi di pulizia e messa in sicurezza.

“ Sono risorse concrete che rispondono a esigenze reali dei cittadini e del territorio – ha aggiunto D’Aquila –. La manutenzione della SP 62 migliorerà la viabilità e la sicurezza, mentre l’investimento su Calaforno rappresenta un passo deciso verso la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico”.

Con questi stanziamenti, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa conferma l’attenzione verso le aree interne e l’impegno per uno sviluppo equilibrato, che tenga insieme valorizzazione culturale e cura delle infrastrutture.

Salva