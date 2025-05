Al Quasimodo si presenta il libro di Criscione “La strage di Modica”

Modica – Si terrà sabato 31 maggio alle ore 18.00, il XIV appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo, dedicato alla presentazione del libro dello storico Giovanni Criscione, dal titolo “La Strage di Modica” (29 maggio 2021) Un caso irrisolto di 100 anni fa.

A introdurre il volume sarà Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo, mentre Giorgio Liuzzo, giornalista della Redazione di Ragusa del Quotidiano La Sicilia, dialogherà con l’autore; l’incontro sarà moderato da Silvana Blandino, poetessa del Caffè Quasimodo.

Leonardo Sammito dell’Istituto “G. Verga” di Modica leggerà brani tratti dal volume; Carmelo Cavallo animerà con la sua fisarmonica la serata.

“Il saggio di Giovanni Criscione – afferma Domenico Pisana – ci mette di fronte non alla semplice cronaca di un eccidio consumatosi il 29 maggio 1921 a Passogatta, alle porte di Modica, quando un corteo di socialisti, comunisti e anarchici si scontrò con le forze dell’ordine e alcuni fascisti, ma di fronte ad un testo che ci fa comprendere, attraverso una meticolosa ricerca storica basata su documenti d’archivio, testimonianze dirette e fonti dell’epoca, il quadro di una strage avvenuta in un momento attraversato da forti tensioni sociali. Il libro esplora le cause profonde della strage, individuando nel malcontento popolare, nelle rivendicazioni contadine e nella complessa gestione dell’ordine pubblico i fattori scatenanti, rappresentando un importante contributo per la comprensione di un capitolo dimenticato della storia italiana e invitando a una riflessione sulla memoria e sulla giustizia”.

Giovanni Criscione è dottore di ricerca in Storia contemporanea, si è occupato di antifascismo, emigrazione e storia delle imprese. Tra i suoi lavori principali: “Le radici e le ali. Niccolò Curella e la Banca popolare Sant’Angelo”, 2017; “Per una storia del turismo e del commercio, in Storia di Siracusa. Economia, politica, società (1946-2000)”, 2014; “La Dolceria Bonajuto. Storia della cioccolateria più antica di Sicilia”,2013.

