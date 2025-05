Ragusa. L’assessore Distefano ritorna a far parte della Giunta

Ragusa – “Nello svolgere il suo ruolo – dichiara il sindaco Peppe Cassì – l’assessore Andrea Distefano aveva dimostrato efficienza e abnegazione, e scegliendo di dimettersi a seguito di contrasti interni al suo gruppo “De Luca per Ragusa” per preservare la tenuta della maggioranza consiliare, anche sensibilità istituzionale. Venute però meno le ragioni delle sue dimissioni, ho deciso di dare continuità al buon operato dell’assessore Distefano, riconoscendone il merito e rispettando l’impegno preso con De Luca per Ragusa”.

“Considero la politica come un’attività di servizio per la mia città – prosegue l’assessore Andrea Distefano – e ho sempre vissuto ogni ruolo e ogni decisione con questo spirito.

Da cittadino o da assessore sono sempre stato sostenitore dell’Amministrazione Cassì e del suo programma elettorale, un impegno che ho sottoscritto convinto che contenga azioni e soluzioni concrete per migliorare Ragusa. Fin quando ho potuto, ho contribuito ad attuarlo in prima persona, ma quando per ragioni politiche interne al mio gruppo “De Luca per Ragusa” la mia figura è divenuta divisiva, ho preferito fare un passo indietro per preservare la tenuta della maggioranza consiliare e far sì che proprio il programma elettorale continuasse a essere attuato con serenità e concretezza.

Venuto meno il sostegno all’Amministrazione Cassì da parte del consigliere Buscemi, che nonostante le mie dimissioni ha comunque scelto di abbandonare la maggioranza venendo meno all’impegno con i suoi elettori, sono lieto che il sindaco abbia scelto di puntare ancora su di me, dandomi un’attestazione di merito che mi onora e se possibile mi responsabilizza ancora di più a fare del mio meglio.

Ringrazio ovviamente il sindaco, il presidente del Consiglio, la Giunta e il Consiglio comunale, il segretario regionale On. Danilo Lo Giudice e tutto il gruppo dirigente di Sud Chiama Nord per la fiducia e il sostegno sempre espresso nei confronti del sottoscritto, dando sempre seguito alla volontà del gruppo dirigente locale e all’impegno assunto con i nostri elettori”.

Salva