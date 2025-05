San Lazzaro Onlus, prestazioni sanitarie gratuite persone prive di assistenza sanitaria

Il 25 maggio 2025, presso la Chesa Capitolare del Gran Baliato di Sicilia, il presidente della San Lazzaro onlus Dr. Giuseppe Canzone ed il Presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani – Sezione di Sicilia Dr.Raffaele Pomo hanno formato un protocollo d’intesa finalizzato alla erogazione gratuita di prestazioni sanitarie a favore delle persone che non dispongono di una assistenza sanitaria a carico del SSN. Tali prestazioni saranno erogate con la piena integrazione dei Confratelli Soci della “San Lazzaro Onlus” e dei medici del “AMCI”.

Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle prestazioni ci si potrà anche avvalere della CARITAS, nelle sue varie articolazioni diocesane, secondo termini e modalità che saranno concordate con le strutture locali, organismo pastorale costituito dalla Chiesa Cattolica locale al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica (cfr. art.1 Statuto Caritas Italiana).

In particolare, l’AMCI erogherà, in accordo ed in sinergia con la San Lazzaro Onlus, prestazioni sanitari inerenti le varie branche della medicina e per l’espletamento delle suddette dell’attività sanitarie si confronterà con la “San Lazzaro Onlus” ciò al fine di poter determinare e personalizzare la migliore assistenza per persona assistita oggetto delle opportune cure.

