Paziente in coma si sveglia improvvisamente e se ne va nudo dall’ospedale

Milazzo, Messina – Scappa dall’ospedale e si defila per le vie della città. Un uomo ricoverato in stato di coma presso l’ospedale “Fogliani” di Milazzo si è svegliato improvvisamente e senza pensarci su due volte, decide di lasciare il reparto di Terapia intensiva, liberandosi di tutti i macchinari cui era collegato senza che nessuno se ne sia accorto. L’uomo, senza vestiti addosso, coperto solo da un pannolone ha liberamente vagato per centinaia di metri, fortuna ha voluto che alcuni passanti si siano accorti che l’uomo era evidentemente in uno stato confusionale è hanno lanciato l’allarme. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno ricondotto l’uomo in ospedale, ricostruendo quanto accaduto. Quanto accaduto pone dei seri interrogativi. Com’è possibile eludere la sorveglianza e lasciare una struttura ospedaliera con tanta facilità, tra l’altro senza vestiti addosso.

Salva