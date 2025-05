Aerobica: al campionato nazionale Silver Eccellenze giornata in chiaro scuro per la Motyka Modica

Modica – Giornata in chiaro scuro per le ginnaste della Motyka Modica che ieri a Genova sono state impegnate nel Campionato Nazionale di ginnastica aerobica Silver Eccellenza, Aerostart e Aerostep.

In Liguria, le ginnaste modicane, sono incappate in una giornata poco felice che ha compromesso per molte di loro un piazzamento migliore nella classifica finale.

Nella categoria Allieve del campionato Aerostart, infatti, è arrivata la nona posizione per Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino.

Quindicesimo posto, invece, per Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio nella categoria Junior A.

E’ andata un po’ meglio nel campionato Aerostep, dove nella categoria Junior A è arrivata la terza posizione per Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio.

Prestazione sottotono nella categoria Junior A individuale del campionato Silver Eccellenze per Emily Modica, che si è piazzata al ventunesimo posto e per Sofia Frasca che ha concluso in ventottesima posizione, mentre nella categoria Trio junior A, Asia Frasca, Sofia Frasca e Emily Modica hanno concluso la loro prestazione in nona posizione.

Nella categoria Gruppo junior A, invece, Sophie Barone, Asia Frasca, Sofia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica hanno ottenutola decima posizione.

Nella categoria Allieve del campionato Gran Premio d’estate silver eccellenze, appena fuori dal podio Sophie Barone che si è piazzata al quarto posto, mentre nella categoria junior A Alessia Ciniglio si è classificata al settimo posto.

“Le nostre ginnaste – dichiarano dalla Motyka Modica – hanno sentito fin troppo la responsabilità di un campionato nazionale e la troppa tensione le ha portato a commettere errori inspiegabili. Potevamo sicuramente fare meglio, perchè – continuano – le nostre ginnaste ne hanno le qualità, ma una giornata sottotono può capitare. Nonostante tutto, abbiamo preso parte a una competizione di grande spessore tecnico e ci siamo confrontate con delle realtà di un certo livello e questo ci servirà per accrescere il nostro bagaglio di esperienza. Faremo tesoro degli errori commessi – concludono – e da domani saremo pronte e più motivate in palestra per preparare al meglio come abbiamo sempre fatto i prossimi impegni”

Salva