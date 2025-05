Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Analisi dei candidati per la stagione 2025/26

La Roma si prepara a un’altra rivoluzione tecnica. Dopo un’annata vissuta sulle montagne russe, con l’ennesimo cambio in panchina e una rincorsa affannosa all’Europa, i giallorossi si trovano ora di fronte a una scelta decisiva per il proprio futuro. Claudio Ranieri, chiamato in corsa per guidare la squadra nel finale di stagione dopo le brevi gestioni di Daniele De Rossi e Ivan Jurić, ha già fatto sapere che dalla prossima annata assumerà un ruolo dirigenziale. La dirigenza, guidata da Dan Friedkin, è quindi al lavoro per individuare il profilo ideale che possa guidare la Roma nel 2025/26, riportando entusiasmo e – soprattutto – risultati in una piazza che vive il calcio con passione..

Ecco una panoramica dei principali nomi emersi finora, con un’analisi dei punti di forza e delle criticità che ciascun tecnico porterebbe con sé.

Francesco Farioli – Il profilo emergente

Tecnico italiano classe 1989 attualmente all’Ajax, Farioli ha conquistato l’attenzione generale dopo le esperienze positive al Nizza e precedentemente in Turchia. Il suo calcio è moderno, incentrato sul possesso e sulla costruzione dal basso.

Pro: mentalità europea, capacità di lavorare con giovani e di dare un’identità chiara alla squadra.

Contro: scarsa esperienza in contesti ad alta pressione come Roma e assenza di precedenti gestioni in Serie A.

Cesc Fàbregas – Il visionario inesperto

L’ex stella di Arsenal e Barcellona ha iniziato ad allenare il Como in Serie B, lasciando intravedere idee brillanti e un approccio offensivo molto spagnolo. Non a caso, in quest’annata in Serie A, si è proposto come uno dei tecnici più interessanti.

Pro: intelligenza calcistica, carisma internazionale, visione di gioco raffinata.

Contro: zero esperienza ad alti livelli come tecnico. Scommessa affascinante ma rischiosa per un club che non può permettersi un altro anno interlocutorio.

Gian Piero Gasperini – Il trasformista di provincia

Dopo anni alla guida dell’Atalanta, dove ha raggiunto picchi altissimi sia in Serie A che in Europa, Gasperini sarebbe pronto per una nuova sfida. La Roma potrebbe rappresentare il salto finale della sua carriera.

Pro: esperienza, gioco aggressivo, valorizzazione di profili “secondari”.

Contro: rapporto complesso con spogliatoi molto mediatici e necessità di un gruppo completamente modellato sulle sue esigenze tattiche.

Patrick Vieira – Il nome a sorpresa

L’ex centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale francese ha allenato in Premier League e Ligue 1, con alterne fortune. La Roma lo starebbe valutando per la sua presenza carismatica e l’esperienza internazionale.

Pro: conoscenza del calcio ad alti livelli, rigore tattico.

Contro: nessun exploit degno di nota finora, difficile prevedere la sua adattabilità alla Serie A su alti livelli.

Vincenzo Montella – Il ritorno dell’aeroplanino

Dopo aver guidato la Turchia alla qualificazione per Euro 2024 e aver risollevato la propria reputazione internazionale, Montella è tornato nei radar dei club italiani.

Pro: esperienza con la Roma e con club importanti, attuale stato di forma in crescita.

Contro: qualche insuccesso di troppo nei precedenti cicli in Serie A, gestione emotiva non sempre impeccabile.

Graham Potter – Il metodo inglese

Dopo l’esperienza, non del tutto positiva, al Chelsea, Potter è rimasto comunque sempre monitorato. La Roma ci sta pensando per portare a Trigoria un’impronta più organizzata e data-driven.

Pro: lavoro di sistema, attenzione ai dettagli, costruzione di gioco metodica.

Contro: nessun legame con il calcio italiano, possibile impatto iniziale lento.

Roberto Mancini – Il ritorno in un club

Dopo aver lasciato la Nazionale per l’Arabia Saudita, Mancini è alla ricerca di una nuova sfida in Europa come allenatore. Roma potrebbe essere il luogo ideale per chiudere il cerchio.

Pro: grande esperienza, gestione dello spogliatoio, curriculum di alto profilo.

Contro: filosofia tattica meno strutturata rispetto ad altri profili e ingaggio elevato.

Massimiliano Allegri – Il risultato prima del gioco

Il recente divorzio con la Juventus ha riaperto il dibattito sul futuro di Allegri. Nonostante il gioco poco spettacolare, il suo nome resta sinonimo di solidità.

Pro: abitudine a vincere, grande capacità di leggere le partite.

Contro: calcio poco propositivo, non in linea con le aspettative di una tifoseria che sogna spettacolo oltre ai risultati.

Roberto De Zerbi – Il favorito dei tifosi

Tuttora al Marsiglia, De Zerbi è uno dei tecnici più apprezzati in Europa per la sua filosofia ultra-offensiva. La Roma sogna un colpo simile a quello fatto dal Napoli con Spalletti.

Pro: modernità, costruzione di gioco eccellente, valorizzazione dei talenti.

Contro: costoso e difficile da convincere, corteggiato anche da club inglesi e spagnoli di prima fascia.

Le ultime due giornate: tutto aperto

La Roma affronta le ultime due giornate di Serie A con ancora l’obiettivo europeo da centrare. La corsa è serrata, e ogni punto può fare la differenza. In questa fase finale, più che mai, si notano le fragilità strutturali lasciate dalla mancanza di una guida tecnica stabile.

Analizzando le quote serie a sembra che i risultati non siano così scontati come previsto, segno che le motivazioni contano più dei valori sulla carta, specie a fine stagione.

