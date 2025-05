Da Modica a Montecitorio. Alessia Sigona: alla Camera dei Deputati il “Premio Giovani Talenti”

ROMA – Modica si congratula con Alessia Sigona, la talentuosa parrucchiera che ha conquistato un prestigioso riconoscimento a livello nazionale. Il 21 maggio, presso lo storico Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, Alessia ha ricevuto il “Premio Giovani Talenti” durante la cerimonia “Arti e professioni dell’eccellenza italiana – Premio Wella ai migliori saloni italiani”. La premiazione si è svolta alla presenza dei vertici di Wella e dei Senatori Renato Ancorotti e Tilde Minasi, a testimonianza dell’importanza del riconoscimento.

A soli 24 anni, Alessia ha già dimostrato una determinazione, un talento e una passione fuori dal comune nel mondo dell’hairstyling. Il suo trionfo alla finale italiana del Trend Vision Award 2020 nella categoria Color Vision, ottenuto dopo un anno di impegno costante e duro lavoro, è la prova della sua straordinaria creatività e della sua capacità di innovare nel campo del colore. Questo nuovo premio non fa che consolidare la sua posizione come una delle giovani più promettenti nel settore, riconoscendo il suo impegno, la sua passione e il suo enorme potenziale.

“Il mio lavoro è una continua evoluzione tra tecnica, studio e creatività. Ricevere il Premio Giovani Talenti rappresenta per me un riconoscimento importante del percorso che sto costruendo, giorno dopo giorno, con passione e determinazione”, ha dichiarato Alessia Sigona, esprimendo la sua soddisfazione per questo importante traguardo.

Alessia è una giovane professionista che eccelle nel combinare competenza tecnica, spiccata creatività e un’attenta cura del cliente. Ogni richiesta viene trasformata in un progetto unico e personalizzato, riflettendo la sua dedizione all’eccellenza e all’innovazione nel settore dell’hairstyling.

