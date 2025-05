Basket, Difesa e Bertocco. La Virtus Ragusa batte Cassino

Cassino – Non vinceva in trasferta dal primo marzo, ma questo successo vale doppio: la Virtus Ragusa di basket espugna il PalaBorrelli di Scauri (71-81), si porta sull’1-0 contro Cassino e conquista il fattore campo nel secondo turno playout del campionato di Serie B Old Wild West. Sulla grande prova di squadra, sublimata da una difesa di grandissimo impatto, è Bertocco a mettere la ciliegina con una prova da 30 punti (8/15 nelle triple), 9 rimbalzi e 38 di valutazione. La Virtus sale sull’ultimo treno per la salvezza, anche se la serie è tutta da giocare: martedì si torna in campo per gara-2, ancora in trasferta, venerdì ci si sposta al PalaPadua per gara-3.

La Virtus, senza Ianelli per i postumi del mal di schiena, comincia bene a rimbalzo d’attacco, così da compensare la scarsa percentuale al tiro (1/9 nei primi 3’). Bertocco parte a razzo: 4-5 al 4’. E’ un avvio di partita frenetico. Fatica anche Cassino, mentre la Virtus si affida all’energia e ai canestri di capitan Vavoli per mantenere un piccolo margine. Truglio e Bertocco segnano il sorpasso e il controsorpasso (12-14 al 7’), ma è ancora l’ala della Virtus, con la terza tripla, a mandare in archivio il primo quarto: 16-17 per Ragusa. Pure Simon, con poche cose, tutte giuste, ha un ottimo impatto sulla partita. La Virtus eccede nel tiro da tre, ma l’unico a trovare la via del canestro è Bertocco, che regala ai suoi il massimo vantaggio: +4. A quel punto, però, arriva il primo sbandamento: due triple di Truglio, lo sfondamento di Erkmaa e si riaffacciano i fantasmi. Cassino sorpassa sul 26-22, ma Ragusa riesce a far quadrato e “sporca” la partita con ciò che serve: aiuti difensivi, rimbalzi, intercetti. La quinta tripla del numero 6 in maglia blu significa il nuovo sorpasso sul 26-27. Lo emula Vavoli, per la prima volta, con il canestro del 30-30. Poi arrivano le brutte notizie: Kosic, lanciato in contropiede, si fa male a una caviglia (dentro Tumino), Piombino dà la sgasata finale: 36-31 al 20’.

Lo sloveno, però, rientra in campo dopo l’intervallo e piazza la “bomba” del -1. Ragusa torna a difendere con grande aggressività. Bertocco trova un canestro splendido, lato sinistro mano destra, e la riporta in vantaggio (38-39 al 22’). Simon replica immediatamente a Riva (42-44) dalla distanza. Erkmaa trova una tripla allo scadere dei 24” e la Virtus rimane avanti di uno (48-49 al 26’). La difesa di Di Gregorio ha cambiato faccia (ne sono prova i 15 punti concessi alla Bpc) mentre in attacco ci pensa Gloria: sei punti di fila, sempre perfettamente imbeccato dai compagni, e Ragusa sale sul 50-55. Ma la cosa più importante del quarto è un recupero di Erkmaa sulla transizione avversaria, con il fallo subito e due liberi realizzati: sono quelli che riscrivono il massimo vantaggio: 51-59 al 30’. Alla ripresa del gioco Ragusa trova due volte il +10, e per la prima volta in questi playout si trova a gestire un vantaggio del genere in trasferta. I laziali non ci stanno e rimangono in partita coi canestri di Teghini e Riva, finché Bertocco non segna una tripla clamorosa con la benevolenza della tabella: 58-66 al 32’. La grande tensione è alle porte: dopo qualche giro a vuoto, Truglio riavvicina Cassino sul -4, ma Vavoli replica con un canestro di rara importanza: 64-70 al 36’. Gloria fa lo stesso, annullando gli effetti dell’appoggio di Riva. Cassino fatica nel tiro da lontano, ma la difesa della Virtus è due gradini sopra rispetto all’inizio dei playout. Bertocco carica i compagni con un’altra conclusione dall’arco e la Virtus entra con nove punti di margine negli ultimi 2’: 68-77. E’ ancora l’ala di Correggio, autore di una splendida prestazione balistica, a mandare i titoli di coda con un canestro da otto metri: 71-81. Chapeau. Il primo obiettivo, vincere in trasferta, è stato soddisfatto. Mancano ancora due vittorie, però, al raggiungimento salvezza.

IL TABELLINO

Bpc Virtus Cassino-Virtus Ragusa 71-81

Bpc Virtus Cassino: Riva 18, Todisco, Ghigo 4, Korsunov 4, Terenzi 9, Pontone ne, Teghini 8, Beck, Mastrocicco ne, Truglio 22, Boev 6. All.: Auletta

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta, Bertocco 30, Simon 13, Gloria 9, Tumino, Vavoli 13, Kosic 4, Calvi, Adamu 3. All.: Di Gregorio-Valerio

Arbitri: Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno

Parziali: 16-17; 36-31; 51-59.

Note. Tiri da due: Cassino 18/34, Ragusa 13/28; Tiri da tre: Cassino 7/27, Ragusa 12/32; Tiri liberi: Cassino 14/17, Ragusa 19/21; Rimbalzi: Cassino 33, Ragusa 42; Palle perse: Cassino 15, Ragusa 16.

