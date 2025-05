San Diego, jet privato si schianta per la fitta nebbia. Deceduti i 6 occupanti

Un jet privato Cessna Citation II (modello 550) si è schiantato nel quartiere residenziale di Murphy Canyon a San Diego, California, intorno alle 3:45 del mattino, ora locale. L’aereo, partito da Teterboro, New Jersey, dopo una sosta a Wichita, Kansas, era diretto all’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. Durante l’avvicinamento, in condizioni di fitta nebbia e scarsa visibilità, il velivolo ha colpito dei cavi elettrici prima di precipitare su un’abitazione, provocando incendi in almeno 15 case e danneggiando numerosi veicoli. Tutti e sei gli occupanti dell’aereo sono deceduti. Tra le vittime confermate ci sono Dave Shapiro, cofondatore dell’agenzia musicale Sound Talent Group, e Daniel Williams, ex batterista della band metalcore The Devil Wears Prada . Otto persone a terra hanno riportato ferite, principalmente per inalazione di fumo, ma fortunatamente non si registrano vittime tra i residenti. L’incidente ha causato l’evacuazione nel quartiere residenziale militare di circa 100 persone. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto, considerando le condizioni meteorologiche avverse e l’eventuale urto contro i cavi elettrici .

