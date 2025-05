Torna a Pozzallo “I Calici dei Cabrera” – Terza Edizione: “Amare il vino” con “Jazz & Wine”

POZZALLO – La splendida Villa Comunale di Pozzallo si prepara ad accogliere la terza edizione de “I Calici dei Cabrera: Amare il vino”, un evento unico dedicato alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce delle eleganti atmosfere di “Jazz & Wine” e si terrà dal 30 maggio al 1° giugno. L’evento è promosso dal Comune di Pozzallo e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Un viaggio sensoriale attende i visitatori con un programma ricco e coinvolgente, pensato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e musicali del territorio, realizzato in collaborazione con importanti realtà del settore: la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, l’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est e la delegazione ONAV di Modica.

Venerdì 30 maggio il sipario si alza con l’esclusivo talk show “Dolci e Vini del Sud-Est Siciliano”, un appuntamento imperdibile per scoprire abbinamenti sorprendenti tra le dolcezze del nostro territorio e i vini che ne esaltano i sapori.

La giornata di sabato 31 maggio sarà all’insegna degli show cooking de “Le Pietanze della Contessa”, che sveleranno i segreti della nostra cucina tradizionale, permettendo al pubblico di scoprire le ricette e le tecniche che rendono unica la gastronomia locale. La serata sarà allietata dalle raffinate sonorità di “Argentalia”, con Javier Girotto al sax tenore e Claudio Vignali al piano, per un’atmosfera elegante e rilassante.

Domenica 1° giugno gli appassionati show cooking continueranno, offrendo nuove occasioni per apprezzare l’arte culinaria del territorio. La serata culminerà con l’emozionante omaggio a Ornella Vanoni in “Lisa canta Ornella”, con la voce di Lisa Manara accompagnata dal piano di Claudio Vignali, per un finale indimenticabile.

E per tutta la durata dell’evento, non perdere le serate de “I Calici del Conte” (31 maggio e 1° giugno), con degustazioni gratuite di abbinamenti irresistibili tra i migliori vini delle cantine locali e le specialità gastronomiche a km zero. Un’occasione unica per scoprire e apprezzare la qualità dei prodotti del territorio.

“Siamo entusiasti di presentare la terza edizione de ‘I Calici dei Cabrera’,” dichiara Raffaele Monte vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Pozzallo, “Quest’anno, con l’integrazione di ‘Jazz & Wine’ e la preziosa collaborazione di enti e associazioni come la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, l’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud Est e l’ONAV di Modica, abbiamo voluto arricchire ulteriormente l’offerta, creando un’esperienza ancora più completa e coinvolgente. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per celebrare la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico e musicale, e per promuovere il turismo nella nostra splendida Pozzallo. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi conquistare dai sapori, dalle tradizioni e dalle note della nostra terra”.

