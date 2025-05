Indonesia. Terremoto magnitudo 5.9 ha colpito l’isola di Sumatra

Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la parte meridionale dell’isola di Sumatra, in Indonesia, nella serata di giovedì 22 maggio 2025 alle ore 21:52 italiane (02:52 ora locale). L’epicentro è stato localizzato nella regione di Southern Sumatra, a una profondità di circa 68 km, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il terremoto è stato avvertito in diverse aree dell’isola, ma al momento non sono stati segnalati danni significativi né vittime. Le autorità locali e i centri sismologici internazionali, tra cui il German Research Center for Geosciences (GFZ), hanno confermato che non ci sono state conseguenze gravi. Questo evento sismico si aggiunge a una serie di scosse che hanno interessato l’Indonesia nel mese di maggio 2025. In particolare, l’11 maggio, un altro terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la provincia di Aceh, nel nord dell’isola di Sumatra, causando danni a diverse abitazioni e infrastrutture. L’Indonesia è situata lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona ad alta attività sismica e vulcanica, e pertanto è frequentemente soggetta a terremoti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.

