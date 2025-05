Politica e progresso: la bocciatura del Lungomare Raganzino solleva interrogativi sul futuro di Pozzallo

POZZALLO – Una decisione del Consiglio Comunale ha scosso la cittadinanza, sollevando un acceso dibattito sul ruolo della politica locale e il suo impatto sullo sviluppo del territorio. Nella seduta di ieri sera, è stata bocciata la variazione di bilancio fondamentale per l’acquisizione di fondi già stanziati, destinati alla ristrutturazione del terzo stralcio del Lungomare Raganzino a Pozzallo. Un voto che, secondo i Consiglieri di Maggioranza, rischia di compromettere seriamente il completamento di un’opera infrastrutturale vitale per la città.

La posta in gioco è alta: il Lungomare Raganzino, un progetto a lungo atteso e di grande valore per la comunità, potrebbe rimanere incompiuto. I fondi, già assegnati e quindi a disposizione per essere inseriti nel bilancio comunale, sono stati di fatto rifiutati a seguito del voto contrario espresso dai consiglieri Sulsenti, Scarso, Enzo Pisana, Giampietro, Iozzia, Uccio Agosta e dalla Presidente Celestri.

“I rancori personali non possono e non devono fermare una città che ha voglia di crescere,” affermano con fermezza i Consiglieri di Maggioranza. Le loro parole riflettono un profondo disappunto per una decisione che viene percepita come un freno allo sviluppo e un atto di “leggerezza politica”, privo di una visione a lungo termine e basato su dinamiche che trascendono il bene comune.

La bocciatura di un punto così cruciale, pur essendo le somme già disponibili, solleva interrogativi sulla reale priorità che alcuni esponenti politici attribuiscono agli interessi della città. Il lavoro di anni, finalizzato a portare avanti e completare il Lungomare Raganzino, rischia ora di essere vanificato, lasciando un’opera incompiuta e un senso di frustrazione tra i cittadini che attendono da tempo il pieno recupero e la valorizzazione di un’area così significativa”.

La discussione è aperta: la politica locale è chiamata a rispondere delle proprie scelte e a dimostrare come intende procedere per sbloccare l’impasse e garantire che i fondi destinati al Lungomare Raganzino possano finalmente essere utilizzati per il progresso della città.

Salva