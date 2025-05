Modica. Tornano le tartarughe “Caretta-Caretta” a Maganuco per nidificare

MAGANUCO (Modica) – Tornano a nidificare a Maganuco le tartarughe caretta-caretta. La notizia è stata confermata da Oleana Prato, operatrice del Progetto Tartarughe WWF, la quale ha postato sulla sua pagina Facebook una fotografia dell’operatore Pietro Lancetta. Nella fotografia erano ben visibili le tracce del passaggio della tartaruga che ha lasciato le uova per poi ricoprirle con la sabbia.

“Dopo le prime nidificazione in Tunisia, Cipro, Libano – scrive la Prato – iniziano le escursioni italiane a partire dalle coste siciliane! BENTROVATI! I volontari stanno cercando già da giorni tracce di escursioni in diverse parti della Sicilia. Le prime due tracce censite sono state ritrovate stamattina in Sicilia dall’operatore Pietro Lancetta del Progetto tartarughe del WWF Italia nella spiaggia di Maganuco (Modica, RG). È plausibile ritrovare a breve la prima nidificazione nazionale, ad aprire la stagione di nidificazione, proprio a ridosso della giornata internazionale delle tartarughe il 23 Maggio. Si cercano quindi volenterosi che possano aiutare i volontari a cercare e proteggere questi tesori delle spiagge. Contattateci per qualunque parte della Sicilia!”.

La Sicilia, dunque, si “conferma” come meta preferita delle testuggini marine. Basti pensare che, nel 2024, il 70% delle nidificazioni in Italia si è verificato nel sud-est ibleo. Appena un nido a Messina e Caltanissetta, 10 a Trapani e Catania, 12 a Palermo, 41 a Ragusa, 82 a Siracusa (il 44%). Il record tocca ad una “mamma” tartaruga che la scorsa estate ha deposto 143 uova in una spiaggia del Ragusano.

Nella foto Piero Lancetta

