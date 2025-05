Mec. L’inattività dell’aeroporto di Comiso è crimine economico

Comiso – “L’azzeramento dei voli all’aeroporto denunciato dal sindaco di Acate, Giovanni Francesco Fidone, è un crimine economico e sociale grave.” Ad affermarlo è Claudio Melchiorre, presidente Mec.

“Per anni ci siamo battuti perché non si commettessero non uno, ma una serie di errori. Le occasioni che la nostra attività ha offerto per invertire la tendenza alla chiusura di Comiso non sono state utilizzate.”

Secondo il Mec, Comiso ha una catchment area o area potenziale, a servizio di un milione di abitanti e una quota sul turismo regionale di altri cinquecentomila arrivi. “Un totale di almeno un milione e mezzo di arrivi e partenze che sono divisi tra Catania, Palermo e persino Trapani.”

Mec auspica che si faccia una seria analisi sul traffico aereo siciliano che non sia statica, ma dinamica.

“La Sicilia ha un potenziale immediato di cinquanta milioni di arrivi e partenze. Più del doppio dell’attuale traffico. Se non vediamo questi numeri è perché ci sono colli di bottiglia che solo i siciliani sanno riempire di occlusioni per favorire una visione del mercato chiusa e asfittica. Non intendiamo essere una critica inutile, come le prediche di Luigi Einaudi, chiediamo alla Presidenza della Regione e all’Ars di essere auditi per tentare di offrire una visione diversa del trasporto aereo siciliano. Oltretutto, oggi la regione spende (male) decine di milioni. Con quelle somme potremmo raggiungere gli obiettivi di raddoppio del traffico in temi molto rapidi, con beneficio economico per tutti.”

