Vittoria. “Tomato Village 2025”: celebrazione dell’eccellenza agroalimentare del pomodoro

Vittoria – Vittoria si appresta a celebrare uno dei simboli più rappresentativi della sua produzione agroalimentare: il pomodoro. A partire da domani, 23 maggio, la città ospiterà “Tomato Village 2025”, un evento che metterà in mostra le eccellenze italiane del comparto.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per le ore 11:30 in Piazza del Popolo, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà allestita una cittadella fieristica all’aperto. Trentadue aziende leader del settore agroalimentare, provenienti dall’Italia e dall’estero, parteciperanno all’esposizione, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino i protagonisti della filiera del pomodoro.

Nel pomeriggio, al Teatro Comunale “Vittoria Colonna”, si terrà un importante convegno promosso da Assosementi dal titolo: “Il pomodoro di domani. La ricerca: un’opportunità per rispondere alle nuove sfide”, un momento di confronto tra esperti, ricercatori e produttori sui temi dell’innovazione e della sostenibilità nel settore orticolo.

A chiudere la manifestazione sarà il tanto atteso Gran Galà di “Tomato Excellent”, giunto alla sua quinta edizione, una vera e propria cerimonia in stile Oscar dedicata alle eccellenze del pomodoro coltivato nella cosiddetta “fascia trasformata”. Il premio rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio e di valorizzazione di uno dei prodotti simbolo della Sicilia. Il tutto si svolgerà nello splendido scenario del Teatro Vittoria Colonna, cornice ideale per un evento che celebra cultura, territorio e innovazione giorno 24 a partire dallo ore 20.

