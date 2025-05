Ordine Commercialisti Ragusa e il credito d’imposta Zes. Ecco come muoversi

Le ultime novità e le problematiche applicative del credito d’imposta Zes di prossima scadenza al centro del partecipato appuntamento ospitato nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori di commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, che ha ricordato quanto questa tematica sia di stretta attualità e come occorra cercare di sanare tutte le questioni ancora aperte per far sì che gli effetti positivi previsti possano effettivamente avere un riverbero per le imprese del territorio garantendo così opportune ed efficaci occasioni di sviluppo e di crescita, sono intervenuti Giusi Migliorisi di Sicindustria Ragusa, delegata dal presidente Giorgio Cappello, Salvatore Guastella, presidente Commerfidi, e Gianluca Manenti, presidente provinciale Confcommercio Ragusa. Per tutti la necessità di trovare soluzioni con una certa rapidità proprio per evitare di inficiare gli effetti della Zes, almeno seguendo quello che era l’intento del legislatore. Ha introdotto i lavori Danilo Maltese, commercialista e direttore generale di Commerfidi, che ha dato il via alla accurata relazione di Francesco Paolo Trapani, commercialista di Palermo ed esperto in finanza agevolata, che ha passato in rassegna le novità normative della misura agevolativa mentre Claudio Castilletti, commercialista in Ragusa, ha illustrato le modalità di compilazione e presentazione delle istanze. Numerosi i dubbi interpretativi su alcune casistiche concrete che i relatori, con dovizia di particolari, hanno chiarito a conclusione dei lavori.

